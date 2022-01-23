موعد غرة شهر رمضان في الدول والعواصم العربية

يبحث الالاف من المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي الاسلامي عن موعد غرة شهر رمضان الكريم 1443/2022، الذي يعتبر أحد الأشهر الحرام، فشهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وينتظر قدومه ملايين من المسلمين نظرا لما يحمله من الخير والبركات، فمع فجر أولى أيام الشهر الكريم تغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين، وكذلك تفتح أبواب الجنة والسماء أمام الداعين، وحيث لم يتبقى سوى أيام قليلة على الشهر الكريم، فمن خلال السطور القادمة سنتعرف على موعد اول أيام شهر رمضان الكريم.

موعد غرة شهر رمضان

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد شهر رمضان فلكيا، حيث أنه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 1 أبريل (يوم الرؤية)، 29 من شعبان، ليظل الهلال الجديد في سماء مدينة القاهرة 17 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الرؤية، أما في باقي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في السماء لمدة تتراوح ما بين 17 الى 18 دقيقة.

وبالنسبة للعواصم والدول العربية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين (10 – 25) دقيقية، ليكون أول أيام شهر رمضان فلكيا في يوم السبت الموافق 2 أبريل القادم، ويستعد التجار حاليا لقدوم الشهر الكريم عن طريق عرض الياميش والمشروبات الرمضانية للبيع أمام المستهلكين.