بعد ايام قليلة .. موعد عيد الأضحى في الأردن 2025 وفي الدول العربية والعالمية

أعلن المفتي العام للمملكة الهاشمية الاردنية الدكتور أحمد الحسنات في الساعات الماضية بأن اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، ومنها تم تحديد موعد عيد الأضحى في الأردن لهذا العام، تعرفوا معنا على التفاصيل.

فقد اعلن مفتي المملكة الهاشمية الاردنية يوم امس عن موعد بداية شهر ذي الحجة 1446وهي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، فقد تم الاعلان عن موعد عيد الأضحى في الأردن بشكل رسمي، حيث يكون يوم عرفة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على ان يكون أول ايام العيد يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

كما اعلنت كل من الامارات ومصر والسعودية واندونيسيا وماليزيا عن ثبوت هلال شهر ذي الحجة على ان تكون غرة الشهر اليوم الاربعاء 28 مايو 2025، ويكون يوم الخميس 5 يونيو يوم وقفة عرفات، وبذلك يكون اول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

مناسك الحج في يوم عرفة

ومع قرب بداية موسم الحج يبحث الحجاج عن طريقة اداء الحج وخطواته، وذلك كالتالي: