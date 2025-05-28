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بعد ايام قليلة .. موعد عيد الأضحى في الأردن 2025 وفي الدول العربية والعالمية

أميرة الديب

أعلن المفتي العام للمملكة الهاشمية الاردنية الدكتور أحمد الحسنات في الساعات الماضية بأن اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446هـ، ومنها تم تحديد موعد عيد الأضحى في الأردن لهذا العام، تعرفوا معنا على التفاصيل.

موعد عيد الأضحى في الأردن

فقد اعلن مفتي المملكة الهاشمية الاردنية يوم امس عن موعد بداية شهر ذي الحجة 1446وهي اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، فقد تم الاعلان عن موعد عيد الأضحى في الأردن بشكل رسمي، حيث يكون يوم عرفة يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، على ان يكون أول ايام العيد يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

كما اعلنت كل من الامارات ومصر والسعودية واندونيسيا وماليزيا عن ثبوت هلال شهر ذي الحجة على ان تكون غرة الشهر اليوم الاربعاء 28 مايو 2025، ويكون يوم الخميس 5 يونيو يوم وقفة عرفات، وبذلك يكون اول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025.

مناسك الحج في يوم عرفة

ومع قرب بداية موسم الحج يبحث الحجاج عن طريقة اداء الحج وخطواته، وذلك كالتالي:

  1. في البداية تبدأ مناسك الحج بالوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، ولا يصح الحج بدونه.
  2. وبعد ذلك يبدأ الوقوف من زوال شمس يوم عرفة (أي وقت الظهر) حتى فجر يوم النحر (العيد).
  3. ثم يتجه الحجاج إلى صعيد عرفات ليقفوا فيه ويدعوا ويتضرعوا إلى الله، ويستحب في هذه الاثناء الاجتهاد في الدعاء والذكر وقراءة القرآن.

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عن الكاتب:
أميرة الديب

أميرة الديب ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية، من هواياتي الطبخ والأعمال اليدوية، حبيت مجال الكتابة وبشتغل فيه من 2016، أتمنى أن مقالاتي تنال إعجابكم.

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