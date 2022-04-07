موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى على قناة MBC

بعد الإعلان عن مجموعة الأعمال الفنية الخليجية في شهر رمضان، تشهد محركات البحث أزدياد في معدلات البحث عن المواعيد وقنوات عرض المسلسلات الرمضانية، ومن هذه الأعمال مسلسل من شارع الهرم إلى الذي يشهد أحداث كثيرة ومثيرة من الحريق الذي اشتعل في جناح أنس وزوجته و الحادث الذي تعرض له شاهين، واكتشاف قتيبة لزواجهما، لذلك حقق مسلسل من شارع الهرم مشاهدات عالية حيث تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد عرض المسلسل وأوقات إعادته، والقنوات التي تعرض المسلسل.

مسلسل من شارع الهرم إلى

هو بطولة النجمة الكويتية هدى حسين و عدد من نجوم الدراما الكويتية خالد البريكي، ومرام، أحمد إيراج، وفرح الصراف، لولوة الملا، و خالد الشاعر ونور الشيخ وغيرهم، حيث تدور الأحداث حول الدكتورة عبلة وعائلتها المكونة من أبنائها وكنائنها وتبدأ القصة بعد وصول الراقصة كريمة التي تجسد دورها نور الغندور التي تأتي للكويت لإحياء حفل زفاف قتيبة إلى أنها تبقى مضطرة في منزل الدكتورة عبلة بسبب رفض سفرها إلى بلدها و تبدأ بفرض قوانينه وسيطرتها على المنزل.

أحداث مسلسل من شارع الهرم إلى

وصلت كريما إلى الفندق في الحلقة السابقة، وفي ذلك الوقت تستعد الدكتورة عبلة لزفاف ابنها قتيبة واكتشاف زواج ابنه شاهين من طليقة أخيه قتيبة التي تطلب الطلاق من شاهين خوفا على حضانة أطفالها، في حين تعرض الدكتور معن إلى إطلاق النار من شخص كانت له علاقة بزوجته.

موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى

يعرض المسلسل عبر قناة MBC يوميا في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت مصر، كما يتم عرض حلقاته عبر منصة شاهد الإلكترونية.