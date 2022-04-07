موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى على قناة MBC

منى إسماعيل

بعد الإعلان عن مجموعة الأعمال الفنية الخليجية في شهر رمضان، تشهد محركات البحث أزدياد في معدلات البحث عن المواعيد وقنوات عرض المسلسلات الرمضانية، ومن هذه الأعمال مسلسل من شارع الهرم إلى الذي يشهد أحداث كثيرة ومثيرة من الحريق الذي اشتعل في جناح أنس وزوجته و الحادث الذي تعرض له شاهين، واكتشاف قتيبة لزواجهما، لذلك حقق مسلسل من شارع الهرم مشاهدات عالية حيث تصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد عرض المسلسل وأوقات إعادته، والقنوات التي تعرض المسلسل.

موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى على قناة MBC
المحتويات
مسلسل من شارع الهرم إلى
أحداث مسلسل من شارع الهرم إلى
موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى

مسلسل من شارع الهرم إلى

هو بطولة النجمة الكويتية هدى حسين و عدد من نجوم الدراما الكويتية خالد البريكي، ومرام، أحمد إيراج، وفرح الصراف، لولوة الملا، و خالد الشاعر ونور الشيخ وغيرهم، حيث تدور الأحداث حول الدكتورة عبلة وعائلتها المكونة من أبنائها وكنائنها وتبدأ القصة بعد وصول الراقصة كريمة التي تجسد دورها نور الغندور التي تأتي للكويت لإحياء حفل زفاف قتيبة إلى أنها تبقى مضطرة في منزل الدكتورة عبلة بسبب رفض سفرها إلى بلدها و تبدأ بفرض قوانينه وسيطرتها على المنزل.

أحداث مسلسل من شارع الهرم إلى

مقالات ذات صلة:

موعد عرض مسلسل أمينة حاف الجزء الثاني في رمضان 2022

موجة جدالية بسبب تجاهل شهاب جوهر للفنانة هدى حسين

وصلت كريما إلى الفندق في الحلقة السابقة، وفي ذلك الوقت تستعد الدكتورة عبلة لزفاف ابنها قتيبة واكتشاف زواج ابنه شاهين من طليقة أخيه قتيبة التي تطلب الطلاق من شاهين خوفا على حضانة أطفالها، في حين تعرض الدكتور معن إلى إطلاق النار من شخص كانت له علاقة بزوجته.

موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى على قناة MBC
موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى على قناة MBC

موعد عرض مسلسل من شارع الهرم إلى

يعرض المسلسل عبر قناة MBC يوميا في الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت مصر، كما يتم عرض حلقاته عبر منصة شاهد الإلكترونية.

Avatar of منى إسماعيل
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.