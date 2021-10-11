موعد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث ومعرفة الابطال الجدد المنضمين للمسلسل والقنوات الناقلة له

يبحث عدد كبير جدًا من مختلف دول العالم العربي عن موعد عرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث بعد الإعلان عن إقامة موسم جديد، وهذا بسبب النجاح الكبير جدًا الذي حققه المسلسل في الموسمين الأول والثاني، تميز هذا المسلسل المصري بجذب جميع فئات المجتمع له بسبب احداثة المثيرة والمشوقة التي تعبر عن المجتمع المصري، كما أن أبطال المسلسل كانوا بارعين في تجسيد القصة بالشكل الذي يجعله من افضل المسلسلات المصرية الاجتماعية، وبسبب هذا النجاح الكبير قرر القائمين على المسلسل باستكمال هذا النجاح بإقامة موسم جديد تدور أحداثه بقصص جديدة.

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موعد عرض مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

لقد أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل ابو العروسة منذ عدة شهور أنه سيتم تحضير موسم جديد للمسلسل وهذا تلبية لآراء الجماهير بعد نجاح الموسم الأول والثاني، وبالفعل بدأ المؤلف الكبير هاني كمال بكتابة قصة الموسم الجديد وإضافة أحداث جديدة وأبطال جدد للمشاركة في هذا الموسم، ومن المقرر أن يتم بدء تصوير الجزء الثالث مع بداية شهر نوفمبر القادم ليكون بدء عرض المسلسل في يناير 2022م.

الأبطال الجدد في مسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

أكد جميع القائمين على المسلسل أن جميع أبطال المسلسل لن يتم تغييرهم، ولكن سيتم إضافة أبطال جدد مثل الفنانة السورية منار بشور والعديد من الوجوه الشابة.

القنوات الناقلة لمسلسل ابو العروسة الجزء الثالث

ومن المقرر أن يتم إذاعة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة على مجموعة قنوات دي ام سي DMC، وتستطيع استقبال القناة على هذا التردد وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11447.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

دقة الجودة: HD.

ومن هنا نكون قد قدمنا لكم كافة المعلومات عن مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.