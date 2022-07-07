موعد صلاة عيد الأضحى في العراق كم الساعة العيد في العراق

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق حيث ينتظر العديد من المسلمون حول العالم قدوم أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك وتحديد موعد الصلاة يختلف من مكان إلى آخر حسب التوقيت المحلي لها وتصدر البحث عن موعد أداء الصلاة في العراق سجلات البحث لأن صلاة العيد في العراق تمثل أهمية كبيرة جدًا لدى الشعب العراقي ويعد ركن قصي من أركان الاحتفال بالعيد.

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق

تقوم دولة العراق بالالتزام مثل غيرها من الدول العربية خصوصًا بما جاء من المملكة العربية السعودية بشأن رؤية هلال ذي الحجة وثبوته حيث قامت المملكة بالاعلان ان يوم الخميس الفائت هو أول أيام شهر ذي الحجة أي أن يوم السبت الموافق التاسع من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك وهو عاشر أيام شهر الحجة التي أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة فيه، كما قيل أن وقفة عرفة سيكون الجمعه الموافق الثامن من شهر يوليو لعام 2022

ومنذ الإعلان الذي قامت به المملكة بخصوص أن السبت هو أول أيام عيد الأضحى المبارك بدأ عدد كبير جدًا من المواطنين العراقيين بالبحث عن موعد صلاة عيد الأضحى في العراق وبالتحديد بغداد وكان هذا طبقًا لما جاء من هيئة البحوث الفلكية حيث ستتم الصلاة في تمام 5:27 دقيقة صباحًا.

إجازة عيد الأضحى في العراق

من أهم ما يميز عيد الأضحى في العراق انهم يقومون بعدد من المظاهر المختلفة والطقوس المميزة ومن أهمها أجتماع العائلات وتوجيههم لأداء الصلوات الخاصة بالعيد وتظل العائله تقوم بترديد التكبيرات ثم يعودون بسرعة إلى المنازل للبدء في تجهيز الأضحية الذبح وتقوم السيدات منهم بتجهيز وجبة الإفطار والتي غالبًا ما تكون خبز مع شوربة بها قطع لحم ولا يوجد منزل في العراق لا يقوم بتقديم بعض انواع الحلوى والفواكه إلى جانب القيام باحتساء القهوة واحتساء الشاي ويقوم الجيران والاقارب بتبادل الزيارات على أن تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة خمسة أيام تبدأ من وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد طبقًا لما جاء من قبل الحكومة العراقية.