أخبار عربية

موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات

عصام إسماعيل

نقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022، التي تهل علينا خلال ساعات قليلة، بعد أن مر يوم عرفة الذي وافق الثامن من شهر يوليو 2022، وبدأ المسلمون في كافة أنحاء العالم تتساءل عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وعن أماكن الصلاة في المسجد والساحات، فهناك العيد من الدول العربية والإسلامية تقيم صلاة العيد في الخلاء، تنفيذاً لسنة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواعيد صلاة العيد في جميع المدن والمحافظات السعودية 1443 والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى فى بورسعيد والساحات المخصصة لأدائها

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022 في المدن السعودية

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية الساعة كام صلاة العيد
مكة المكرمة 6.04 صباحاً.
جدة 6.06 صباحاً.
موعد صلاة العيد في الرياض 5.31 صباحاً.
المدينة المنورة 6.05 صباحاً.
الطائف 6.02 صباحاً.
تبوك 6.04 صباحاً.
الدمام 5.04 صباحا.
القطيف 5.14 صباحاً.
موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات
موعد صلاة عيد الأضحى

توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات المصرية يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة 1443، في التوقيت التالي:

  • موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة: 5.26 صباحاً.
  • توقيت صلاة العيد بالإسكندرية: 5.28 صباحاً.
  • صلاة عيد الأضحى في الجيزة في تمام الساعة 5.26 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في بورسعيد في تمام الساعة 5.19 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في محافظة السويس الساعة 5.21 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5.18 دقيقة.
  • صلاة العيد في محافظة العريش 5.13 دقيقة.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في الطور 5.20 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في كفر الشيخ الساعة 5.25 دقيقة.
موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات
صلاة عيد الأضحى
  • موعد صلاة العيد في الفيوم 5.29 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في المنيا 5.32 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في بني سويف 5.28 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في سوهاج الساعة 5.32 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في الغردقة 5.22 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في مرسي مطروح 5.39 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5.32 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في قنا 5.29 دقيقة.
  • توقيت صلاة عيد الأضحى في مطروح 5.39 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية 5.20 دقيقة.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط 5.20 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى في السلوم 5.47 دقيقة.
  • موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السلوم 5.47 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في حلايب الساعة 5.21 دقيقة.
  • موعد صلاة العيد في شلاتين الساعة 5.23 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت 

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات الكويت في التوقيتات التالية:

موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات
صلاة عيد الأضحى المبارك
  • موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت الساعة 5.17 صباحاً.
  • تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في حولي: في تمام الساعة 5.17 دقيقة.
  • توقيت صلاة العيد في الجهراء الساعة 5.19 دقيقة.
  • صلاة عيد الأضحى المبارك في الأحمدي: الساعة 5.18 صباحاً.
  • تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في المرقاب: في تمام الساعة 5.16 صباحاً.
  • موعد صلاة عيد الأضحى في الفنطاس: 5.17 دقيقة، ونذكركم بـ اجمل تهاني رسائل العيد.

وصلنا لختام توضيح موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022.

عصام إسماعيل

المهنة: مهندس مهتم جدا بكل برامج تطوير الذات وأعشق البرامج الرياضية بحب القراءة وكتابة المقالات.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

تعليق 1
  1. صلاحي يقول

    اريد التواصل مع مصطفى لاغا

    الرد