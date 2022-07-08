موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022 جميع المحافظات

نقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022، التي تهل علينا خلال ساعات قليلة، بعد أن مر يوم عرفة الذي وافق الثامن من شهر يوليو 2022، وبدأ المسلمون في كافة أنحاء العالم تتساءل عن توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، وعن أماكن الصلاة في المسجد والساحات، فهناك العيد من الدول العربية والإسلامية تقيم صلاة العيد في الخلاء، تنفيذاً لسنة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة العيد في السعودية 1443

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مواعيد صلاة العيد في جميع المدن والمحافظات السعودية 1443 والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية الساعة كام صلاة العيد مكة المكرمة 6.04 صباحاً. جدة 6.06 صباحاً. موعد صلاة العيد في الرياض 5.31 صباحاً. المدينة المنورة 6.05 صباحاً. الطائف 6.02 صباحاً. تبوك 6.04 صباحاً. الدمام 5.04 صباحا. القطيف 5.14 صباحاً.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات المصرية يوم السبت الموافق 10 ذي الحجة 1443، في التوقيت التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة: 5.26 صباحاً.

توقيت صلاة العيد بالإسكندرية: 5.28 صباحاً.

صلاة عيد الأضحى في الجيزة في تمام الساعة 5.26 دقيقة.

موعد صلاة العيد في بورسعيد في تمام الساعة 5.19 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في محافظة السويس الساعة 5.21 دقيقة.

موعد صلاة العيد في سانت كاترين 5.18 دقيقة.

صلاة العيد في محافظة العريش 5.13 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في الطور 5.20 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في كفر الشيخ الساعة 5.25 دقيقة.

موعد صلاة العيد في الفيوم 5.29 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في المنيا 5.32 دقيقة.

موعد صلاة العيد في بني سويف 5.28 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في سوهاج الساعة 5.32 دقيقة.

موعد صلاة العيد في الغردقة 5.22 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في مرسي مطروح 5.39 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 5.32 دقيقة.

موعد صلاة العيد في قنا 5.29 دقيقة.

في قنا 5.29 دقيقة. توقيت صلاة عيد الأضحى في مطروح 5.39 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى في الإسماعيلية 5.20 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى في دمياط 5.20 دقيقة.

في دمياط 5.20 دقيقة. صلاة عيد الأضحى في السلوم 5.47 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السلوم 5.47 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في حلايب الساعة 5.21 دقيقة.

موعد صلاة العيد في شلاتين الساعة 5.23 دقيقة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الكويت

تبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن ومحافظات الكويت في التوقيتات التالية:

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت الساعة 5.17 صباحاً.

الساعة 5.17 صباحاً. تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في حولي: في تمام الساعة 5.17 دقيقة.

توقيت صلاة العيد في الجهراء الساعة 5.19 دقيقة.

صلاة عيد الأضحى المبارك في الأحمدي: الساعة 5.18 صباحاً.

المبارك في الأحمدي: الساعة 5.18 صباحاً. تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في المرقاب: في تمام الساعة 5.16 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في الفنطاس: 5.17 دقيقة، ونذكركم بـ اجمل تهاني رسائل العيد.

وصلنا لختام توضيح موعد صلاة العيد في السعودية والكويت ومصر 2022.