أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة المولد النبوي الشريف، وهي المناسبة التي يحتفل بها المسلمين في كافة أنحاء العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، حيث تتجلى مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في كافة الدول العربية والإسلامية ومن أشهر مظاهر هذه الاحتفالات هي شراء الحلويات التي تسمى بحلويات المولد، وفي هذا التوقيت ينتظر الكثير من الأشخاص التعرف على موعد المولد النوبي الشريف، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد المولد النبوي 2021 وموعد إجازة القطاع العام والخاص في مصر.

موعد المولد النبوي الشريف 2021

تبعا لما جاء وتم إعلانه رسميا من قبل هيئة البحوث فنجد أن مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام 2021 تحل علينا في يوم الإثنين الموافق 18 من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي يوافق يوم 12 من شهر ربيع الأول من العام الهجري الجاري 1443، ونجد أن هذه المناسبة الجليلة ينتظرها المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي كل عام للاحتفال بها.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ومع انتشار العديد من التساؤلات عن شروع الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف من عدمه، فقد جاءت هيئة الفتوى لتعلن أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ليست من الأفعال المحرمة، بل يتم في هذا اليوم الاحتفال بذكرى مولد أشرف خلق الله، ويجب أن تتحلى مظاهر الاحتفال في هذا اليوم بالتقرب من الله سبحانه وتعالى والحرص على العبادات الصالحة.

موعد إجازة المولد النبوي في مصر

أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الأخيرة أن أجازه المولد النبوي الشريف هذا العام والتي تحل علينا في يوم الأثنين، سوف يتم ترحيل الإجازة رسميا حتى نهاية الأسبوع لتصبح الإجازة في يوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر تبعا لقانون الخدمة المدنية في مصر.