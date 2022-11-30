موعد إجازة اليوم الوطني الإماراتي وفعاليات الاحتفال بالعيد الوطني في الإمارات 2022

قام مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية بالإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني الإماراتي، ويعد العيد الوطني في دولة الإمارات من أهم المناسبات والعطلات الرسمية للقطاع الخاص والعام، حيث تمنح دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنيها العاملين في القطاعي العام والخاص وطلاب المدارس عطلات رسمية في أوقات معينة مثل بداية العام الجديد والأعياد مثل اليوم الوطني الإماراتي، وفي هذا المقال سوف نوضح موعد إجازة اليوم الوطني الإماراتي لهذا العام 2022.

إجازة اليوم الوطني الإماراتي 2022

تعد إجازة اليوم الوطني الإماراتي من أهم الإجازات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا اليوم إجازة رسمية للقطاع العام والخاص، وهو عبارة عن عيد وطني من أهم الأعياد بالإمارات، بمناسبة ذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت عام 1971، ويحتفل المواطنين بهذه المناسبة مع الأهل والأصدقاء والأقارب، وينتظر المواطنين موعد حلول هذه المناسبة على أحر من الجمر لإقامة الاحتفالات والفاعليات التي تقوم جهات حكومية عديدة بتنظيمها.

موعد إجازة اليوم الوطني الإماراتي 2022

يعد اليوم الوطني الإماراتي من أهم المناسبات الرسمية في الإمارات، ويعد هذا اليوم في موعد محدد ويحتفل به كافة المواطنين في دولة الإمارات، ويعد موعد العيد الوطني الإماراتي لعام 2022، في يوم 2 ديسمبر من كل سنة، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة فيه بالاحتفال بذكرى اتحادها الذي تأسس عام 1971، وتعد دولة الإمارات من أكثر الدول استقراراً على مستوى العالم في القرن الماضي، كما أن دولة الإمارات متصدرة في الكثير من المجالات مثل الاقتصاد، والاستقرار، والأمان الاجتماعي.

إجازة اليوم الوطني الإماراتي 2022 يوم 2 ديسمبر 2022م.

فعاليات العيد الوطني الإماراتي 2022

يعد يوم العيد الوطني الإماراتي من أهم الأحداث التي تمر على دولة الإمارات، ويتم الاحتفال به في دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام، تحديدا في اليوم الثاني من أيام شهر ديسمبر، وفيما يلي سوف نوضح فعاليات اليوم الوطني الإماراتي 2022:

تنبض أبوظبي بالحياة في احتفالات اليوم الوطني الـ 44 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستزخر بالأنشطة الجذابة وعروض الألعاب النارية الرائعة والحفلات رابط لمشاهدة البث فى احتفال اليوم الوطنى https://t.co/RM2OWTbg3W#اليوَم_الوطني_الامًاراتي47 pic.twitter.com/hNyi26JKjo — اليوم الوطني الاماراتي🇦🇪 (@tmtm4477) December 2, 2018