مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك الكويت عام 2022

مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك الكويت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد، وهو من الأشياء الهامة التي يجب معرفتها من أجل أداء الصلاة في وقتها، حيث أن صلاة العيد هي من أجمل الشعائر التي يؤديها المسلمون صباحية يوم العيد، ومن المستحب أن تتم صلاة العيد في العراء، وذلك سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك الكويت

بعد أن تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في غالبية الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الذي كان يوم الأربعاء الماضي 29 يونيو وأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس الماضي 30 يونيو.

قد أعلنت وزاره الاوقاف الكويتيه من خلال بيان رسمي لها أن مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 2022 ستكون بعد الشروق الشمس الساعة الخامسة و 17 دقيقة بتوقيت دولة الكويت حيث تم تحديد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية، يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022.

أداء صلاة عيد الاضحى في دولة الكويت 2022

وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عن الساحات والمساجد والأماكن المخصصة التي ستقام فيها صلاة عيد الاضحى لعام 2022 ، على أن يكون هذا العيد الأول الذي يقام في الساحات بعد أن انتهى الخوف من وباء فيروس كورونا.

وسيتم أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد أثناء أداء صلاة العيد.

وقد صرحت وسائل إعلام كويتية أن السلطات خصصت نحو ألف مسجد في مختلف مناطق دولة الكويت ليتم اداء فيها صلاة عيد الاضحى المبارك

مواقيت صلاة عيد الاضحى المبارك في دولة الكويت عام 2022

وقد أعلنت وزارة الأوقاف في الكويت، أن يوم الخميس القادم هو يوم الوقوف بعرفة، وأن يوم الجمعة الموافق 9 من شهر يوليو الحالي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية حيث يتوافق مع المملكة العربية السعودية ومصر والكويت ودول عربية أخرى.

وسيتم فتح الأماكن المخصصة للصلاة حيث ناشدت دولة الكويت المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجنب الازدحام للمساعدة على الوقاية من فيروس كورونا.