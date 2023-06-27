مواطن كويتي يقتل زوجته ويقطعها عشرين قطعة

قام مواطن كويتي بجريمة قتل زوجته، حيث قطع جثتها وتوزيعها في حاويات القمامة.

ووفقًا لصحيفة “الصحيفة” الكويتية، قد أفادت بأن مواطنًا في الخمسينيات من عمره قتل زوجته وتقطيع جثتها إلى عشرين قطعة، ثم وزعها في حاويات القمامة بين محافظات البلاد.

وذكرت الصحيفة أن الجريمة تمت بعد أن تزوج الجاني زوجته بشكل سري، وكانت شقيقتها تعلم بهذا الزواج، وقد أبلغت عن اختفاء شقيقتها قبل عدة أيام، حيث اختفت منذ شهر أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن تفاصيل الجريمة بدأت تكشف بعد بلاغ قدمته إحدى المواطنات قبل عدة أيام، حيث أفادت بأن شقيقتها مفقودة منذ أكثر من (سبعة) أشهر، تحديدًا منذ شهر أكتوبر الماضي، ولا تعرف أي شيء عنها.

وأضاف المصدر أن الشكوك بحدوث مكروه لها زادت بعد غيابها عن حضور حفل زفاف ابنيها خلال تلك المدّة، وأفادت المبلغة أن شقيقتها انفصلت عن زوجها ووالد أبنائها منذ وقت طويل وتعيش وحدها، ولكنها تزوجت بشكل سري من أحد المواطنين، ولا يعلم بهذا السر سوى شقيقتها التي قدمت البلاغ.

وأثناء التحقيق مع المتهم، نفى ارتكابه للجريمة، ولكن المحققين بدأوا يشعرون بالشكوك تجاه تصريحاته بسبب ارتباكه، وعند فحص هاتفه النقال، اتضح أن آخر مكالمة قام بها مع المفقودة تمت في شهر أكتوبر فعلًا.

وبعد تكثيف الضغط عليه من قِبل رجال الشرطة، اعترف بارتكابه للجريمة وتقطيع جثة زوجته إلى عشرين قطعة، ثم توزيعها في أكثر من حاوية قمامة وبين محافظات مختلفة. وقد أكد أيضًا التخلص من هاتفها وملابسها الشخصية.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وسيخضع للمحاكمة وفقًا للقوانين الكويتية المعمول بها في مثل هذه الجرائم البشعة.