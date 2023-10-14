مهرجان دبي للمفروشات يعود بدورته الخامسة لتحفيز قطاع التجزئة والاحتفاء بأحدث اتجاهات التصميم

تستعد دبي لاستقبال الدورة الخامسة من مهرجان دبي للمفروشات، الفعالية الاحتفالية الأبرز في مجال الأثاث والديكور والتصميم الداخلي، حيث يستمر المهرجان لمدة 17 يومًا من 13 إلى 29 أكتوبر الجاري.

ويهدف المهرجان إلى تحفيز قطاع التجزئة والاحتفاء بأحدث اتجاهات الديكور الداخلي والخارجي، من خلال مشاركة أكثر من 70 علامة تجارية عالمية ومحلية ستقدم تشكيلة واسعة من المنتجات بتخفيضات تصل إلى 75%.

كما يتضمن المهرجان العديد من السحوبات والجوائز القيمة بما في ذلك فرصة الفوز بشقة كاملة، إلى جانب ورش عمل وفعاليات يقودها خبراء التصميم الداخلي لإلهام عشاق الديكور والدفع بعجلة الاقتصاد.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود دبي المتواصلة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في مجال التسوق والترفيه، من خلال استضافة مجموعة متنوعة من المهرجانات والفعاليات على مدار العام.