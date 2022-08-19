تساءل العديد من المواطنين في الأردن حول نسب الأمير حمزة وأيضاً من هي زوجة الامير حمزة الحالية، حيث يمتد الإرث الملكي الهاشمي إلى نحو 100 عام في الأردن، وما يصل إلى نحو ألفي عام في جميع أنحاء العالم، بما يشمل العديد من الشخصيات البارزة والخطابات والمعالم الأثرية والمؤلفات الأدبية، ومن أبرز تلك الشخصيات الحالية الأمير حمزة بن الحسين، الذي تردد صدى حياته وحاضرة الحالي بإنجازاته والمعلومات الشخصية المتعلقة به بين كافة المواطنين في الأردن.

من هي زوجة الامير حمزة الحالية

جاء توضيح تساؤل من هي زوجة الامير حمزة الحالية كالتالي:

تم عقد قرآن الأمير حمزة بن الحسين على الأميرة بسمة بنت أحمد في عام 2012.

وقد تم إقامة حفل زفاف كلا من الأمير حمزة وزوجته في قصر بسمان بحضور عدد من أفراد الأسرة الحاكمة والكثير من الشخصيات القيادية في الأردن.

وهي ابنة رجل الأعمال الأردني محمود بن أحمد.

لديها ثلاثة إخوة بسام بن أحمد، ونادر بن أحمد، وياسمين بن أحمد.

من هو الأمير حمزة بن الحسين

يعد الأمير حمزة بن الحسين أحد الشخصيات من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والده الملك الحسين بن طلاب ووالدته الملكة نور الحسين، ولد في العاصمة الأردنية عمان عام 1980، وتتمثل السيرة الذاتية للأمير حمزة فيما يلي:

يبلغ الأمير من العمر 42 عام.

تخرج من جامعة هارفارد وكان من المتفوقين أكاديميا، وحصل على جائزة التاريخ.

أسس له الملك الحسين جوائز باسمه بهدف التشجيع على القيادة والتدريب والتعليم في المملكة الأردنية.

كما سماه الملك عبدالله الثاني بلقب ولي العهد خلال الفترة ما بين 1999 و 2004.

عدد زوجات الأمير حمزة بن الحسين