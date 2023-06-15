من هو خالد بن هاشل المصلحي وكيل وزارة الخارجية العُماني الجديد؟

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، اليوم (الخميس)، مرسوماً سلطانياً سامياً، يفيد بتعيين السيد خالد بن هاشل بن محمد المصلحي في منصب مرموق بوزارة الخارجية.

وقضى المرسوم السلطاني، الصادر بتاريخ اليوم الخميس 15 (يونيو) 2023، تعيين خالد بن هاشل المصلحي في منصب وكيل بوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

من هو خالد بن هاشل المصلحي؟

من مواليد ولاية إبراء جوهرة شمال الشرقية في سلطنة عمان، درس المرحلة الجامعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ مسيرته المهنية بوزارة الخارجية منذ عام 1993م.

شغل منصب سفير عُمان في اليابان خلال الفترة من 2008 وحتى 2018.

كما عُين كسفير للسلطنة في أستراليا ونيوزيلندا.

حاصل على وسام “الشمس المشرقة” من حكومة اليابان عام 2019.

مهتم بقضايا تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومراعاة حقوق ذوي الإعاقة، ودعم الشباب.

عمل في وزارة الخارجية لسنوات، حيث تقلد منصب رئيس دائرة مكتب الأمين العام.

صدر مرسوم سلطاني يفيد بتعيينه في منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية في الخامس عشر من (يونيو) 2023.

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