من هنا.. يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2022 من خلال الموقع الرسمي “برابط مباشر”
يبحث العديد من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2022 تجنباً لدفع غرامة حيث ازداد البحث عليها على محرك البحث جوجل حيث ويرغب العديد من المواطنين معرفة طريقة الاستعلام الصحيحة عن فاتورة التليفون الأرضي خلال الموقع المصرية للاتصالات وذلك خوفا من رفع الخدمة عنهم وومع انتهاء فترة السماح محددا لدفع فاتورة التليفون الأرضي والذى من المقرر أن تدفع فاتورة التليفون الأرضية خلال ذلك الأسبوع حتى يوم 15 من شهر يونيو.
فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو 2022
نستعرض لكم خلال هذة المقالة التفاصيل الشاملة للطريقة الصحيحة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022 و موعد انتهاء سداد الفاتورة مع اضافة لينك الاستعلام على الفاتورة كما قامت الشركة المصرية للاتصالات في التصريح عن إعلان انه خلال يوم 15 من شهر مايو الماضي 2022 يتم تحصيل خط الهاتف الأرضي لتقوم على ذلك شركة الاتصالات تحصيل جميع الفواتير على هيئة 1\4 سنوي وتم مدة فترة سداد الفاتورة حتى يوم 15 من شهر يونيو الحالي حيث قامت الهيئة المصرية للاتصالات في تحذير المواطنين من عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي والتأخير في دفعها وذلك تجنب وجود غرامات متراكمة كما سيتم فصل الخدمة عن ذلك الخط الأرضي نهائيا وذلك بسبب عدم دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يونيو 2022 لذلك يرغب العديد من المواطنين بدفع فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المعلن عنها و المحدد من شركة المصرية للاتصالات.
خطوات الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي يونيو 2022
إذا كنت ترغب في معرفة فاتورة تلفونك الأرضي لشهر يونيو 2022 عليك أن تتبع هذه الخطوات التالية:
- أولا أدخل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنا.
- ثم اذهب إلى خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي.
- وبعدها قم بإدخال كود المحافظة التابع لك ورقم تليفونك الأرضي الخاص بك في الخانة المخصصة.
- بعدها ستظهر جميع بيانات فاتورة خط تلفونك الأرضي مع ظهور مبلغ فاتورة تلفونك الأرضي الذي من المقرر دفعها.
- إذا كنت ترغب في دفع فاتورة تلفونك الأرضي إلكترونية يمكنك الدفع من خلال قائمة سداد.
- بعدها يقوم المستخدم إدخال جميع البيانات و إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.
- ثم النقر على قائمة السداد ومن خلالها سيتم وضع اختيار طريقة دفع الفاتورة التي يفضلها العميل.
- بعدها سيكون عند عدة خيارات لدفع فاتورة التليفون الأرضى من خلال بطاقة الكريدت كارد أو امانة ومصاري او شركات فوري.