هُنا التفاصيل.. من هم القضاة العرب الثلاثة في محكمة العدل الدولية؟

يتحمل القضاة الـ15 الذين تتكون منهم محكمة العدل الدولية، مسؤولية إصدار قرار واضح وقاطع في الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق شعب فلسطين في قطاع غزة.

تتكون محكمة العدل الدولية من 15 عضوا منهم 3 عرب_ مصدر الصورة: أحد برامج المعالجة

ومن بين هؤلاء القضاة، يوجد ثلاثة قضاة عرب، فمن هم؟.

الصومالي عبد القوي يوسف

من مواليد عام 1948 في بلدة إيل الشمالية الشرقية، بونتلاند، انضم إلى محكمة العدل الدولية منذ عام 2009، وكان شاغلا لمنصب رئيس المحكمة في الفترة من 2018، وحتى عام 2021، وهو عضو في معهد القانون الدولي، وشغل عدد من المناصب الأخرى مثل: مستشار قانوني، ومدير مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية لليونسكو.

محمد بنونة من المملكة المغربية

هو من مواليد مدينة مراكش عام 1943، وانتخب لأول مرة عام 2006 ليكون عضوا في محكمة العدل الدولية.

وفي الفترة من 2001 وحتى 2006، شغل بنونة منصب سفير المملكة المغربية الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالإضافة إلى تقلده مناصب أخرى في الأمم المتحدة.

نواف سلام من لبنان

تقلد سلام منصب سفير ومندوب دائم للبنان في الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من عام 2007 وحتى عام 2017.

من موالد عام 1953، وهو حائز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، ومعه شهادة الدكتوراة في التاريخ من السوربون، كما حصل على الماجستير من هارفارد.