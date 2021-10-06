منظومة علاوة أفراد الأسرة 2021 وخطوات الإستعلام عنها عبر wcsg.sa.gov.ly

في الآونة الأخيرة، عاود الليبيون بحثهم عن رابط منظومة علاوة أفراد الأسرة 2021، تلك المنحة التي تقدمها وزارة الشؤون الإجتماعية بالدولة لدعم أفراد الأسر المستحقين، وهم الزوجة والأبناء دون سن ال 18 سنة، لذا نقدم لكم الآن رابط الإستعلام عن منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى خطوات الإستعلام عنها إلكترونياً عبر الرابط الرسمي للمنظومة.

رابط منظومة علاوة أفراد الأسرة

وللتوضيح، دشنت وزارة الشئون الاجتماعية بالدولة الليبية، في ظل الأزمة الوبائية التي يعاني منها كل أنحاء العالم، أي أزمة فيروس كورونا المستجد، موقع إلكتروني يمكن من خلاله لجميع أفراد الأسر أن يستعلموا عن الإستحقاق للمنحة، وكذلك التسجيل فيها وإستلام القيمة المصروفة من المنزل، ويمكن الوصول إلى ذلك الموقع من خلال الضغط على الرابط المباشر وهو رابط منحة الزوجة والأبناء.

خطوات الإستعلام عن منحة الزوجة والأبناء

وبذلك أصبح الإستعلام عن منظومة علاوة أفراد الأسرة وتسجيل طلب استحقاق بها يتم عبر الرابط الالكتروني المذكور، بالنقر على الرابط ومن ثم اتباع الخطوات الآتية:

في البداية، أنقر على رابط منحة الزوجة والأبناء المذكور في الأعلى.

ومن ثم أكتب الرقم القومي لأب الأسرة في الخانة الظاهرة على النافذة.

بعد ذلك قم بكتابة رقم قيد الأسرة.

وبالتالي أدخل جميع البيانات المطلوبة في النافذة المنبثقة.

وعلى الفور سوف تظهر نافذة توضح لك ما إذا كنت مستحق لمنظومة علاوة أفراد الأسرة.

وفي النهاية يمكن للمستعلم الآن أن يختار المصرف الذي يرغب في إدخار مبلغ المنحة خلاله للإستلام عبره.

تاريخ إطلاق منظومة الزوجة والأبناء 2021 بالدولة الليبية

تجدر الإشارة إلى أن منظومة علاوة أفراد الأسرة تم إطلاقها في الدولة الليبية منذ عام 2013، وذلك من أجل دعم أبناء الأسر (الشابات والبنات) دون سن ال 18 عام بمبلغ رمزي للإعانة على تكاليف الحياة، كما تدعم المنظومة أيضاً الزوجة الليبية ربة المنزل وأبناء الزوجة الليبية المتزوجة من زوج أجنبي الجنسية، وبمدخل عام 2021 تقرر زيادة قيمة المبلغ المقدم في منحة الزوجة والأبناء مع تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تضرر منها الكثير من الأسر وساءت حالتهم الإقتصادية عن السابق بكثير.