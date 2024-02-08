حرصت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، على تحديد أولويات برنامجها في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال العامين المقبلين، وذلك بعد حصولها على موافقة الدول الأعضاء بشأن الأولويات، حيث أوضحت المنظمة أنها ستعمل على تسريع إحداث التحول في النظم الخاصة بالأغذية والزراعة الإقليمية بغرض تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي على الرغم من كثرة الأزمات التي تواجهها تلك المنطقة.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو تكثف جهودها لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

وأشارت المنظمة، بحسب بيان لها، إلى أنها حصلت على موافقة الدول الأعضاء من خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين في تلك الدول، لافتة إلى معدل نقص التغذية في الدول التي تعاني من نزاعات وصل في عام 2022 لحوالي 23.6 في المائة، بما يعادل أربعة أضعاف المعدل الخاص بالبلدان التي لا تعاني من أي نزاعات، حيث تصل النسبة فيها لحوالي 6.6 في المائة.

ولفتت المنظمة، على لسان مديرها العام المساعد، عبدالحكيم الواعر، إلى أن النزاعات تعتبر السبب الرئيسي في تفاقم الحالة الخاصة بانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى التغذية الهشة، موضحًا أن المنظمة حرصت على تخصيص جزءًا كبيرًا من العمل الخاص بها لبناء القدرات في سياقات النزاع خلال العامين الماضيين، وذلك بهدف إحداث فارقًا حقيقيًا وجوهريًا على مستوى دول العالم.

وأشارت المنظمة، إلى أن المائدة المستديرة للدول الأعضاء، شهدت أيضًا الاتفاق على مناقشة النزاعات الإقليمية وخاصة الحرب على غزة والوضع في السودان والبحر الأحمر، لافتة إلى أهمية العمل على ضمان التغذية والأمن الغذائي في المناطق الخاصة بالنزاع، بجانب العمل على حماية النظم الخاصة بالأغذية الزراعية والثروة الحيوانية في الدول المتأثرة بالنزاعات.

اتباع أساليب مستدامة للترابط بين الغذاء والمياه والطاقة

وشددت “الفاو” على ضرورة العمل على اتباع أساليب مستدامة للترابط بين الغذاء والمياه والطاقة على مستوى المنطقة والقطر والمزرعة لافتة إلى أهمية دعم الجهود الخاصة بالترابط والعمل على المساهمة في إنشاء أنظمة غذائية وأنظمة مياه تستطيع الصمود في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

ونوهت إلى ضرورة العمل على تحسين الأساليب الخاصة بالحصاد الخفي ونتائجه وأنشطته فيما يتعلق بتعزيز الفهم الخاص بالمصايد الوطنية للأسماك، والتي تعمل على إدخال التحسينات المتعلقة بالتشريعات والسياسات والرصد والإحصاءات، بجانب العمل على تعزيز الدعم المستهدف والاعتراف بمصايد الأسماك صغيرة النطاق.