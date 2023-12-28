أصدرت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تحذيرًا من كارثة إنسانية محتمل حدوثها في السودان، حيث أوضحت أن انعدام الأمن الغذائي في البلاد يهدد ما يقرب من 18 مليون مواطن سوداني، وذلك في حال استمرار الحرب الدائرة في البلاد، لافتًا إلى أن الوضع سيتحول إلى كارثي حال استمرار النزاع.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو تحذر من خطورة استمرار النزاع في السودان

وأشارت “الفاو” إلى أن استمرار النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في ولايات الجزيرة ودارفور، سيحول الوضع الحالي إلى كارثة غذائية محققة، ويهدد حوالي 18 مليون شخصًا من مواطني الدولة ويعرض حياتهم إلى خطر محقق.

تأجيل لقاء البرهان وحميدتي في جيبوتي

في سياق متصل، أعلنت هيئة “إيجاد” والمتخصصة في تنمية القارة الأفريقية، أمس الأربعاء، عن قرار تأجيل اللقاء الذي كان مقررًا عقده بين البرهان وحميدتي، حيث أوضحت أن الاجتماع تم إرجاؤه إلى شهر يناير المقبل، وذلك لأسباب فنية على حد وصفها، مما يشير إلى استمرار الحال على ما هو عليه على الأقل في الوقت الراهن.

وأوضحت “إيجاد”، أنها قامت بإعلام رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بأن محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، قدم اعتذاره عن حضور اللقاء الذي كان مخططًا انعقاده في مقر المنظمة في دولة جيبوتي.

ميليشيا الدعم السريع تؤكد استعداد حميدتي لمقابلة البرهان في أي مكان

من جهتها، أكد ميليشيا الدعم السريع على لسان أحد مستشاريها، أن قائد الميليشيا “حميدتي” مستعد للاجتماع مع البرهان في أي مكان، وأضاف أن منظمة “إيجاد” لم تقوم بإعلامهم بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يكون بين “البرهان وحميدتي” في دولة جيبوتي.

وأضاف المستشار في قوات الدعم “السريع”، أن هيئة لم تبعث لهم أي دعوات رسمية من أجل حضور اجتماع جيبوتي، قائلًا: “لم تصلنا دعوة رسمية بحضور اجتماع دولة جيبوتي”، لافتًا إلى أن “حميدتي” جاهزًا للقاء في أي مكان.

في نفس السياق، وجهت تنسيقية القوى الوطنية في دولة السودان كلا الطرفين بضرورة التقيد والالتزام بما نص عليه اتفاق جدة، بجانب اجتماع الطرفين وعقد مفاوضات غير مشروطة، وذلك بهدف التوصل إلى حل نهائي بين الطرفين المتنازعين.