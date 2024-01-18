منتخب المغرب يحقق أول فوز عربي في كأس أمم إفريقيا

أجرى منتخب المغرب تأثيرًا كبيرًا في كأس أمم إفريقيا بتحقيقه أول فوز عربي في البطولة، وقد حقق هذا الانجاز الرائع من خلال فوز مذهل بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب تنزانيا في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة يوم الأربعاء.

منتخب المغرب

وقد تمكنت فرقة (أسود الأطلس) من فتح باب التسجيل عن طريق رومان سايس في الدقيقة الثلاثين من الشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين أضاف عز الدين أوناحي الهدف الثاني للمغرب.

وفي العشر دقائق الأخيرة من المباراة فقد أكمل يوسف النصيري الثلاثية بتسجيل الهدف الثالث.

وجاء هذا الفوز التاريخي للمغرب كأول فوز عربي في البطولة بعدما تعادل المنتخبان المصري والجزائري في مباراة سابقة وخسرت تونس وموريتانيا في مبارياتهما الأولى.

وقد شهدت المباراة ظروفًا مناخية صعبة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، وارتفعت نسبة الرطوبة إلى 80 في المئة.

وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة فقد تمكن المنتخبان من تقديم أداء قوي ومثير للإعجاب.

وقد تعرضت تنزانيا لضغط كبير خلال المباراة، وتحديدًا بعد طرد لاعبها نوفاتوس ميروشي من فريق شاختار دونتيسك الأوكراني.

وتم طرد ميروشي بعد تلقيه بطاقتين صفراوين بسبب خشونته في اللعب، وقد استغل المنتخب المغربي هذه الفرصة لصالحه وسجل هدفين في هذه الفترة.

ولم تتمكن تنزانيا من تحقيق أول فوز لها في تاريخ المشاركة في البطولة القارية.

وقد شاركت تنزانيا في البطولة ثلاث مرات سابقًا في عامي 1980 و 2019، ولكنها لم تتمكن من تحقيق الفوز في أي من تلك المرات.

وبهذا الفوز الكبير فقد قدم منتخب المغرب بداية قوية في كأس أمم إفريقيا وأظهر إمكاناته الحقيقية كفريق قوي يمكنه المنافسة على أعلى المستويات.