قيام دولة مملكة الجبل الأصفر | تعرف على موقعها ومساحتها على الخريطة ومن مؤسسها







مملكة الجبل الأصفر دولة جديدة خبر انتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية، وبدأ الكثيرين في التساؤل عن أين تقع دولة الجبل الأصفر وتعداد سكانها ومساحتها ومن يحكمها وما هو نظام الحكم الذي تقام عليه دولة مملكة الجبل الأصفر، وأيضا لماذا أطلق عليها اسم مملكة الجبل الأصفر وسبب نشأتها، كل هذه التساؤلات سيتم الإجابة عليها خلال السطور القادمة.







مملكة الجبل الأصفر

مملكة الجبل الأصفر هي عبارة عن دولة جديدة تم إنشاؤها على حدود كل من مصر والسودان وسوف تحوى كل من المغتربين واللاجئين فاقدي الجنسية والمتواجدين في أنحاء العالم، تساوى مملكة الجبل الأصفر دولة الكويت من حيث المساحة،







سبب التسمية بمملكة الجبل الأصفر

يرجع سبب تسمية مملكة الجبل الأصفر بهذا الاسم إلى وجود جبل ، يعتبر عبد الإله عبد الله المؤسس والحاكم لدولة الجبل الأصفر متبعا نظام حكم ملكي ديمقراطي، سوف تستقبل الدولة الجديدة للجبل الأصفر كل المهاجرين واللاجئين المسلمين العرب مع منحهم جنسية الدولة الجديدة.







مساحة مملكة الجبل الأصفر

تقع منطقة الجبل الأصفر ” ويكيبيديا ” في المنطقة الفاصلة بين مصر والسودان وتبلغ مساحتها 2060 متر مربع وتتساوى تلك المساحات مع دولة الكويت الشقيقة، وتعد الدكتورة نادرة ناصيف ووزير الداخلية محمد السبيعي عن قيام دولة مملكة الجبل الأصفر.