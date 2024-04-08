ملك البحرين يصدر مرسومًا للعفو الشامل عن بعض المحكومين

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا ملكيًا ساميًا يمنح العفو الشامل لعدد من المحكومين في قضايا الشغب والجرائم.

وقد جاء صدور هذا المرسوم بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم، وتزامنًا مع احتفالات عيد الفطر المبارك، وقد شمل العفو السامي ما يقدر بـ 1584 محكومًا.

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

وقد أفاد بيان نُشِرَ على وكالة أنباء البحرين “بنا” أن صدور هذا العفو يعكس حرص جلالة الملك على تعزيز تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار رفع المصلحة العامة، والمحافظة على الحقوق الشخصية والمدنية، واحترام مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وقد أضاف البيان أن هذا العفو يأتي في إطار اعتبارات الاستقلال القضائي، وتوفيق بين العقوبة والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكومين، وتوفير فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع، ويهدف ذلك إلى تعزيز قيم ومعايير حقوق الإنسان، ويتماشى مع منهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الصدد.