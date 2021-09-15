ملخص مسلسل ع الحلوه والمره الحلقة 16 : فرح تتحدي ريان

مسلسل ع الحلوة والمرة هو مسلسل لبناني بطولة دانا مارديني ونيقولا معوض، وتدور قصة هذا المسلسل حول قصة فرح التي تركها زوجها ريان يوم زفافها، وتتعدل الحياة مع فرح بعد خمس سنوات عندما تشتغل منظمة لحفلات الزواج، وتصادفها تنظيم حفل زواج ريان الذي هرب يوم زفافها مع بنت مديرة الشركة التي تعمل بها فرح.

أحداث الحلقة 16من مسلسل ع الحلوه والمره