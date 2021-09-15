ملخص مسلسل ع الحلوه والمره الحلقة 16 : فرح تتحدي ريان
مسلسل ع الحلوة والمرة هو مسلسل لبناني بطولة دانا مارديني ونيقولا معوض، وتدور قصة هذا المسلسل حول قصة فرح التي تركها زوجها ريان يوم زفافها، وتتعدل الحياة مع فرح بعد خمس سنوات عندما تشتغل منظمة لحفلات الزواج، وتصادفها تنظيم حفل زواج ريان الذي هرب يوم زفافها مع بنت مديرة الشركة التي تعمل بها فرح.
أحداث الحلقة 16من مسلسل ع الحلوه والمره
- بتبداء أحداث الحلقة 16 من مسلسل ع الحلوه والمره بإن فرح بتجيب الفستان بتاع الفرح الخاص بريان ولانا.
- وبتتصل فرح على لانا لكي تقيس فستان زفافها، لكن لانا بتقولها تعبانه جداً ومش هتقدر تيجي، بتقولها طيب لازماً نعمل بروفا قبل الفرح بترد عليها لانا وتقولها انا وأنتي واحد يا فرح البسي الفستان وصورهولى بترفض فرح وبتقولها أنا استايلى غير استايلك يا لانا بتقولها البسي وانا هعرف أنا محتاجه أي وبتوافق فرح.
- طبعا لانا حاسه أن فى حاجه بين ريان وفرح وبتكون مضايقه من فرح جداً.
- بيتغير المشهد على فرح وهي لابسه الفستان وبتتصور للانا لكن لانا بتبعت الصور لأسما وبتقولها هذا هو الفستان، بتستغرب أسما بتقولها أن دي فرح اللى لابسه فستانك بترد عليها لانا وتقولها أنا قولتلها تقيسه علشان أنا تعبانه بالبيت.
- بيتغير المشهد على ريان وهو متوتر بسبب قرب الفرح وقلقان من أن فرح تسوي شئ بالفرح وبيفضل يفكر كتير.
- وبيذهب لفرح ويقولها لو عملتي شئ بالفرح عن القديم ستكون نهاية عمرك على أيدي، بترد عليه فرح وتقوله أنت لى مصمم أني اعمل حاجه زي دي الحاجات الوسخه دي مبتجيش غير من الناس اللى زيك وبتسيبه وتمشي.
- وفى أخر أحداث الحلقة 16 من مسلسل ع الحلوه والمره لانا بتتعب جداً وبتذهب إلى المستشفي وريان بيضايق جداً وبيشك أن فرح ورا هذا الموضوع.