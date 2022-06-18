مسلسل “الثمانية” يدخل قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر بطولة آسر ياسين

أظهرت إحصائيات منصة #شاهد_VIP دخول #مسلسل_الثمانية ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، حيث جاء ترتيبه السابع ضمن ال10 أعمال الأكثر مشاهدة خلال الفترة الحالية في مصر.

وكان، وما زال مسلسل “الثمانية” لـ #آسر_ياسين، متصدرا مؤشرات البحث #جوجل، منذ الإعلان عن عرضه يوم التاسع من شهر يونيو الحالي.

أبطال مسلسل “الثمانية”

المسلسل من بطولة الفنان آسر ياسين، و#خالد_الصاوي، و#ريم_مصطفى، و#محمد_علاء، مع ظهور مميز ل#محمد_ممدوح و#غادة_عادل وكوكبة من النجوم في #مصر و#السعودية و#الشام و#المغرب_العربي، وعدد من النجوم العالميين.

مسلسل “الثمانية” من تأليف المستشار #تركي-آل الشيخ رئيس #هيئة_الترفيه_السعودية.

#رزام #Rozam الشركة المنتجة لمسلسل الثمانية

تدخل شركة “رزام” التي يمتلكها المستشار تركي آل الشيخ بأول تجارب الإنتاج بمسلسل ضخم هو مسلسل الثمانية، داعما المسلسل بكوكبة من نجوم الصف الأول حيث تولى الشيخ التركي شخصيا ترشيح عدد منهم، مشاركا مخرج العمل ” #أحمد_مدحت” خلال فترة إعداد المسلسل، والتي امتدت ل 7 أشهر كاملة.

وقد تم الاستعانة بفريق أجنبي لتنفيذ مشاهد الأكشن المختلفة بالمسلسل.

تغريدة “رزام” على صفحتها بمناسبة عرض برومو مسلسل “الثمانية”

كانت الشركة المنتجة “رزام” قد غردت على صفحتها الشخصية بمناسبة إطلاق برومو المسلسل، أن اهتمامها الأول ينصب على اختيار المحتوى المميز، والإنفاق بسخاء من أجل أن يظهر المسلسل بأفضل صورة، مه الدقة في اختيار أفضل العناصر للتنفيذ.

أكدت الشركة أيضا على دعمها للموهوبين في كافة المجالات الفنية من كل أنحاء العالم.

عدد حلقات المسلسل

يقع المسلسل في 15 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي حول ممثلة تتعرض للعديد من المواقف الصعبة، تشتبك من خلالها في العديد من الصراعات المتسلسلة.

ويحمل مسلسل “الثمانية” طابع الأكشن والتشويق، من أجل كشف غموض العدو وصعوبة الوصول إليه، والانتقام منه.

ملخص أحداث الحلقة الأولى

دارت أحداث الحلقة الأولى بين مصر وفرنسا، وانتهت مشاهد الحلقة بين باريس ومرسيليا.

ضمت الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية ومدتها 54 دقيقة العديد من الأحداث المثيرة، وكانت بداية ظهور الفنان آسر ياسين في دور ضابط يذهب برفقة والدته ” حنان سليمان” وشقيقته “سارة عبد الرحمن” لمشاركة رجل الأعمال “خالد الصاوي” بمناسبة عيد ميلاده، حيث أبدى رجل الأعمال عدم ارتياحه للضابط، من خلال فلاش باك يظهر وجود علاقة حب بين الضابط وبين ابنة رجل الأعمال “لارا اسكندر”، والتي تربطها علاقة صداقة مع أخت الضابط حيث تشاركا الدراسة في إحدى الجامعات الفرنسية.

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