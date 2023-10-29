تعرضت مدينة السمارة بالصحراء المغربية لأربعة انفجارات مؤسفة في الليلة الماضية مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفقًا للتقارير الواردة من وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن جروح اثنين من المصابين وصفت بأنها خطيرة.

مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انفجارات بمدينة السمارة بالصحراء المغربية

وقد أوضحت السلطات المحلية في إقليم السمارة أن الانفجارات وقعت في حي لازاب، وحي السلام والحي الصناعي حيث وقع انفجارين.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين يعانون من جروح خطيرة قبل نقلهم إلى مستشفى بالعيون بالصحراء المغربية.

وبعد تلقي الإسعافات الأولية في موقع الحادث تمكن الشخص الثالث، الذي أصيب بجروح طفيفة من العودة إلى منزله.

وقد أفادت الوكالة الرسمية أن هناك أيضًا أضرارًا مادية لحقت بمنزلين نتيجة الانفجارات.

وبمجرد تلقي السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية للإشعار بالحوادث توجهوا فورًا إلى موقع الانفجارات للتحقيق في الحادث وتقديم المساعدة اللازمة.