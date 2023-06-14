أخبار عربية

مقاطعة واسعة لحفل الفرقة الكورية الجنوبية “كي بوب” في “سلطنة ‎عمان”

ياسمين شاكر أبو محمود

حملة منددة من أبرز وجوهها مفتي السلطنة “أحمد بن حمد الخليلي”، حيث نشرت الحملة رسالتها لأبناء سلطنة عمان، أن الفرقة الكورية “ملحدة ذات توجه ضال”، ومعاً نتعرف على الأحداث من خلال موقع “نجوم مصرية”.

- صورة 4 - سبب مقاطعة حفل كي بوب في سلطنة عمان | مقاطعة للفرقة الكورية في عمان

نشر مفتي سلطنة عمان “أحمد بن حمد الخليلي”:

- صورة 1 - سبب مقاطعة حفل كي بوب في سلطنة عمان | مقاطعة للفرقة الكورية في عمان

“أسفنا أشد الأسف لما انتشر من أخبار على إقامة حفلة في بلادنا العزيزة، لإحدى الفرق الغنائية الملحدة المنحطة، نناشد جميع المؤسسات الرسمية والجهات المسؤولة أن يقفوا بحزم وعزم ضد هذا التوجه المائع الضال، وألا يسمحوا باستقدام أمثال هؤلاء”.

كما وجه الداعية العماني “علوي الكاف” رسالة تقول:

“هذه الرسالة أوجهها إلى كُتاب التواصل الاجتماعي، ومروجي نفاد تذاكر الفرقة الكورية، نقول لكم اتقوا الله، اتقوا الله في المجتمع العماني”.

- صورة 2 - سبب مقاطعة حفل كي بوب في سلطنة عمان | مقاطعة للفرقة الكورية في عمان

عمانيون يستجيبون إلى دعوات مقاطعة “حفل الفرقة الكورية”:

- صورة 3 - سبب مقاطعة حفل كي بوب في سلطنة عمان | مقاطعة للفرقة الكورية في عمان

يوم الجمعة الماضية أقامت فرقة “كي بوب” حفلها في مسرح مدينة العرفان، وقام ناشطون بتصوير فيديو للحفل الكوري وقالوا أن الحفل لم يكن به حضور سوى من الجاليات الأجنبية وأن العمانيين استجابوا إلى دعوات المقاطعة.

Avatar of ياسمين شاكر أبو محمود
ياسمين شاكر أبو محمود

أنا ياسمين شاكر، كاتبة وهذه أفضل هواياتي، وأتمنى أن أفيد كما أستفيد، وأسأل الله أن يجعلني سبب لنشر العلم، وأن يستعملني فالخير

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    علي هادي سلمان

    الرد
أحدث المقالات