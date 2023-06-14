مقاطعة واسعة لحفل الفرقة الكورية الجنوبية “كي بوب” في “سلطنة ‎عمان”

حملة منددة من أبرز وجوهها مفتي السلطنة “أحمد بن حمد الخليلي”، حيث نشرت الحملة رسالتها لأبناء سلطنة عمان، أن الفرقة الكورية “ملحدة ذات توجه ضال”، ومعاً نتعرف على الأحداث من خلال موقع “نجوم مصرية”.

نشر مفتي سلطنة عمان “أحمد بن حمد الخليلي”:

“أسفنا أشد الأسف لما انتشر من أخبار على إقامة حفلة في بلادنا العزيزة، لإحدى الفرق الغنائية الملحدة المنحطة، نناشد جميع المؤسسات الرسمية والجهات المسؤولة أن يقفوا بحزم وعزم ضد هذا التوجه المائع الضال، وألا يسمحوا باستقدام أمثال هؤلاء”.

كما وجه الداعية العماني “علوي الكاف” رسالة تقول:

“هذه الرسالة أوجهها إلى كُتاب التواصل الاجتماعي، ومروجي نفاد تذاكر الفرقة الكورية، نقول لكم اتقوا الله، اتقوا الله في المجتمع العماني”.

عمانيون يستجيبون إلى دعوات مقاطعة “حفل الفرقة الكورية”:

يوم الجمعة الماضية أقامت فرقة “كي بوب” حفلها في مسرح مدينة العرفان، وقام ناشطون بتصوير فيديو للحفل الكوري وقالوا أن الحفل لم يكن به حضور سوى من الجاليات الأجنبية وأن العمانيين استجابوا إلى دعوات المقاطعة.