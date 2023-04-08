مفاجأة كبيرة للشيخ صاحب واقعة القطة بعد الفيديو الذي حقق مليار ونصف المليار مشاهدة

بعد انتشار الفيديو للشيخ الجزائري وليد مهساس الذي ظهرت فيه قطة وثبت على كتفه أثناء قراءته للقرآن الكريم في صلاة التراويح، وفي الفيديو لم ينفر منها الشيخ أو يمتعض بل قام بمعاملتها برفق وحنو لتسجل تلك اللقطة أكثر من مليار وستمائة مليون مشاهدة في مدة 48 ساعة فقط في وسائل التواصل الإجتماعي، قامت الشئون الدينية الجزائرية بتكريم الإمام وليد مهساس، الذي أظهر الرحمة في تعامله مع القطة التي صعدت على كتفه أثناء الصلاة، وأشارت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى أن مشهد القطة اجتاح جميع القنوات والمواقع العربية والعالمية.

ماذا قال الإمام الجزائري؟

هذا وقد علق الإمام الجزائري وليد مهساس صاحب الواقعة في تصريحات لقناة رؤية الجزائرية قائلا: “كنا في عرس قرآني، وقضينا ساعتين من أروع ساعات العمر مع القرآن الكريم، وأوجه التحية لكل الصغار والرجال والنساء، وأدعو لأهل هذه البلدة التي اشتهر أهلها بحفظ القرآن الكريم، أن يحفظها ربي ويبارك فيها”، وإليكم الفيديو الذي اجتاح العالم أجمع.

كما قامت العديد من وسائل التواصل الإجتماعي والقنوات الغربية بنشر مقطع فيديو القطة مع الإمام الجزائري وليد مهساس ومن ضمن تلك القنوات هي هيئة البث البريطانية BBC، وشبكة CNN الأمريكية.