مفاجأة سارَّة لمواطني 6 دول عربية.. إقرار التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج (التفاصيل والمزايا)

بعد فترة طويلة من المباحثات، اعتمد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، رسميًا، التأشيرة السياحية الموحدة، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، خلال تصريحات صحفية، لافتًا إلى أن المجلس أصدر توجيهاته بتفويض وزراء الداخلية في البلدان الأعضاء، بسرعة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، كاشفًا عن الأهداف التي ستعود على الحكومات والمواطنين جراء تطبيق هذا القرار الذي وُصف بالتاريخي.

وعن التفاصيل الخاصة بتأشيرة السياحة الموحدة التي تم إقرارها من قبل مجلس التعاون الخليجي، فقد أشار وزير السياحة السعودي، بأن هذا القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامات الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتعميق الروابط فيما بينهم في مجال السياحة ومختلف المجالات، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة الدول كوجهة سياحية متميزة عالميًا، مؤكدًا أن القرار دخل رسميًا حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير السعودي أن القرار إصدار التأشيرة الموحدة أيضًا سيساهم في تعزيز التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الحكومات والمواطنين من خلال تعزيز الترابط والتكامل المنشود، وتسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين الدول بكل سهولة.

أهداف القرار

زيادة أواصر الترابط بين مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.

تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي في تلك البلدان.

فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي.

التعاون الوثيق بين وزارات السياحة في دول المجلس.

ضمان تنفيذ وتنسيق التبادل السياحي فيما بينهم.

توفير أفضل السبل لخدمة قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة.

يأتي إقرار دول مجلس التعاون الخليجي للتأشيرة السياحية الموحدة فيما بينهم خلال الاجتماع الأخير، وتكليلًا للجهود التي قادتها هذه الدول وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية من أجل ظهورها للنور بعد فترة طويلة من المباحثات، كان قد تم الكشف عنها خلال الفترة الماضية، تحديدًا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، عندما تم اعتماد الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماع وزراء السياحة لتلك البلدن في مدينة العلا.

وساهمت وقتها المملكة العربية السعودية في العمل بلورة الإطار التشريعي لقرار التأشيرة السياحية الموحدة، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، وهو ما تطرق عليه وزير السياحة السعودي خلال حديثه الأخيرة، مؤكدًا أن هذا القرار والإعلان الجديد يؤكد على دور المملكة في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.

كما ستوفر هذه التأشيرة العديد من المميزات الكبيرة للمواطنين في تيسير عملية السفر والتنقل بين الدول سياحيًا بكل سهولة، والحصول على جميع التسهيلات والمميزات التي توفرها تلك التأشيرة من قبل وزارات الداخلية والأجهزة المعنية المختلفة فيها.