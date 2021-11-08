مع مسابقة الحلم مفيش مستحيل.. مليونيرة جديدة تربح منزل باليونان و250 ألف دولار

بواسطة إسلام عوض

تحظى مسابقة الحلم بشعبية كبيرة في الوطن العربي منذ زمن بعيد وسنوات عديدة، وذلك نظراً للجوائز المالية القيّمة التي تقدمها للمشتركين الفائزين في عامها الخامس عشر منذ انطلاقها، بل إن العديد من المشتركين بالمسابقة أصبحوا مليونيرات وتحققت أحلامهم وطموحاتهم، برسالة فقط مع قليل من الحظ.

مع مسابقة الحلم مفيش مستحيل.. مليونيرة جديدة تربح منزل باليونان و250 ألف دولار

مع مسابقة الحلم مفيش مستحيل

مع مسابقة الحلم مفيش مستحيل.. مليونيرة جديدة تربح منزل باليونان و250 ألف دولار 1 8/11/2021 - 7:27 ص

وكان الإعلامي مصطفى الأغا قد أعلن في بداية العام الجاري عن مفاجآت كبيرة في انتظار المشتركين، وكانت المفاجئة الأولى للعام الجاري هي منزل في إحدى أفضل جزر اليونان، وسوف يجري السحب عليه لجميع المشتركين منذ بداية العام وحتى موعد السحب.

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وبالفعل بالأمس وفي مسابقة الحلم تم الإعلان عن الفائز بمنزل الأحلام في جزيرة يونانية بالإضافة إلى جائزة مالية أخرى قدرها 250 ألف دولار أمريكي، وكانت هذه الجائزة الكبيرة من نصيب سيدة أردنية الجنسية تدعى فاطمة عايش، والتي لم تصدق أنها فازت في المسابقة الأكثر شعبية بالوطن العربي.

وكان من أمنيات السيدة فاطمة عايش أنها تحلم بشراء منزل تعيش فيه هي وأسرتها، وبالفعل تحقق حلمها وربحت ربع مليون دولار ومنزل باليونان، وشاهد الفيديو المرفق بالخبر لتعرف كيف تمت عملية السحب وكيفية إعلان الفائزة بالحلم 2021.

مع مسابقة الحلم مفيش مستحيل.. مليونيرة جديدة تربح منزل باليونان و250 ألف دولار 2 8/11/2021 - 7:27 ص

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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