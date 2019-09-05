معلومات عن الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية السوداني الجديد، والسيرة الذاتية له







من هو الطريفي إدريس وزير الداخلية السوداني الجديد هو سؤال الجميع الان بعد الإعلان رسميا عن حكومة الدكتور عبدالله حمدوك الانتقالية، حيث ننشر لكم السيرة الذاتية للطريفي إدريس من ويكيبديا والشهادات التي حصل عليها، والمناصب التي تولاها، والمناطق التي عمل بها، ومعلومات عن الطريفي إدريس CV، وبعد أن كشف عبدالله حمدوك رئيس الوزراء عن حكومته الجديدة، سوف يقوم الوزراء الجدد خلال الساعات القليلة القادمة بأداء اليمين الدستورية والقانونية قبل البدء في مهام أعمالهم رسميا.







معلومات عن الطريفي إدريس وزير الداخلية الجديد والسيرة الذاتية له

هو الطريفي إدريس دفع الله من مواليد ولاية الجزيرة تحديدا في منطقة الجديد الثورة، وهو برتبة فريق شرطة، قبل تكليفه بمنصب وزير الداخلية الجديد كان يشغل منصب المفتش العام لقوات الشرطة ونائب المدير العام، تخرج من كلية الشرطة عام 1983 (دفعة 47)، بعد تخرجه التحق بوزارة الداخلية، وعمل بالمباحث المركزية، بعدها تدرج في الوظائف وعمل بعدد من الولايات.







الطريفي إدريس وزير الداخلية الجديد من الوظائف القيادية التي تولاها من قبل، نائبا لمدير الشرطة بولاية النيل الأبيض، مديرا للشرطة بولاية شمال دارفور، قبل أن يعود مجددا لتلك الولاية في وقت لاحق، كما شغل منصب مدير الإدارة العامة والتخطيط برئاسة الشرطة بالخرطوم، ثم مفتشا عاما، ثم وزيرا.