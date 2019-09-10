معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحات المعدنية من خلال الإنترنت

تحاول وزارة الداخلية جاهدة تقديم جميع الخدمات إلى المواطنين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك كيفية معرفة المخالفات المرورية من خلال الإنترنت سواء باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري حتى لا يضطر إلي الوقف في الطوابير التي تضيع الكثير من الوقت والجهد في المصالح الحكومية .







والجدير بالذكر أنه يتم تطبيق المخالفات المرورية على من يتعدى علي قوانين المرور كزيادة السرعة عن الحد المسموح به خاصة في الأماكن المزدحمة والمأهولة بالسكان أو السير عكس الاتجاه أو عدم الالتزام بربط حزام الأمان، لذلك يجب على السائق معرفة المخالفات المرورية المسجلة عليه أول بأول حتى لا تتراكم عليه فواتير الغرامات بمبالغ باهظة .

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية







يمكنك الآن معرفة المخالفات المرورية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من مكانك دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية من منزلك عن طريق الإنترنت والاستعلام عن مخالفاتك المرورية لسيارتك بسهولة باستخدام رقم لوحة السيارة أو رقم رخصة القيادة بدون أي مجهود، وسوف نذكر لحضراتكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بشكل تفصيلي من خلال هذه الخطوات التالية :

القيام بإدخال رقم لوحة السيارة المرورية أو إدخال رقم رخصة القيادة للسيارة والتي تريد الاستعلام عنها . سوف تظهر أمامك جميع المخالفات المرورية المستحقة سدادها والمسجلة عليك .







يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال هذا الرابط من هنا

ويمكنك الآن تقديم تظلم علي القيمة المستحق سدادها ولكن يجب أن يكون ذلك خلال 48 ساعة من معرفتك بالمخالفات المرورية وسوف يتم الرد عليك من خلال رسالة نصية علي الرقم الخاص بك، كما أنه يمكنك دفع الغرامة المرورية من خلال الدفع الفوري المتوفر في مكاتب الخدمة والهيئات الحكومية أو من خلال بطاقة الائتمان .