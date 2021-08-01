معرفة الرمز البريدي الخاص بمحافظات ومناطق الكويت

في عهد الشيخ مبارك الصباح تم افتتاح أول مكتب بريدي بالكويت رسميا في 21/1/1915، وقبل إفتتاحه كانت خدمات البريد تحت سيطرة الانتداب البريطاني، والسياسيين البريطانيين، وكان (نوكس) السياسي البريطاني يستخدم الختم التابع لمكتب بريد دولة الهند، وكان يستخدم الطوابع الهندية عليها صورة الملك إدوارد السابع، والملك جورج السادس ملك بريطانيا، وتنقسم حاليا الكويت ل6 محافظات مختلفة وسوف نتعرف على رموز البريد الخاصة بجميع مناطق الكويت.

الرمز البريدي الخاص بكل محافظات ومناطق الكويت

تنقسم محافظات الكويت ل6 محافظات وهي العاصمة، وحولي، ومحافظة مبارك الكبير والفروانية، والأحمدي والجهراء، ولكل محافظة مناطق لها رمز بريدي معين.

اولا محافظة العاصمة:

تنقسم العاصمة لعدد من المناطق وهم 28 منطقة، وكل منطقة مقسمة إلى قطع وكل قطعة لها رمز بريدي معين خاص بها، ويجب تحري الدقة في كتابة العناوين لتيسير الوصول مع إدخال رمز البريد الخاص بها.

بريد بنيد القار : الرمز البريدي 35020.

بريد جزيرة فليكا : الرمز البريدي 25200.

بريد الخالدية : الرمز البريدي (1) 72301، (2) 72302، (3) 72303، (4) 72304.

بريد دسمان: 15400.

بريد الدسمة : الرمز البريدي (1) 35001، (2)35002، (3) 35003، (4) 35004، (5) 35005.

بريد الدعية : الرمز البريدي (1) 35301، (2) 35302، (3) 35303، (4) 35304، (5) 35305.

بريد الدوحة : الرمز البريدي (1) 93001، (2) 93002، (3) 93003، (4) 93004، ( 5) 93005.

بريد الروضة : الرمز البريدي (1) 73301، (2) 73302، (3) 73303، (4) 73304، ( 5) 73305.

بريد السرة : الرمز البريدي (1) 45401، (2) 45402، (3) 45403، (4) 45404، (5) 45405.

بريد الشامية : الرمز البريدي (1) 71501، (2) 71502، (3) 71503، (4) 71504، (5) 71505.

بريد الشرق : الرمز البريدي 15300.

بريد الشويخ : الرمز البريدي (1) 70031، (2) 70032، (3) 70033، (4) 70034، (5) 70035.

بريد الشويخ الصناعية : الرمز البريدي 70050.

بريد الصليبيخات : الرمز البريدي (1) 90003، (2) 90004، (3) 90005، (4) 90006، (5) 90007.

بريد الصوابر : الرمز البريدي 13500.

بريد ضاحية عبد الله السالم : الرمز البريدي (1) 72101، (2) 72102، (3) 72103، (4) 72104، (5) 72105.

بريد القادسية : الرمز البريدي (1) 35701، (2) 35702، (3) 35703، (4) 35704، (5) 35705.

بريد القبلة : الرمز البريدي 14000.

بريد قرطبة : الرمز البريدي (1) 73501، (2) 75302، (3) 75303، (4) 75404، (5) 75405.

بريد العديلية : الرمز البريدي (1) 73101، (2) 73102، ( 3) 73103، (4) 73104.

بريد غرناطة : الرمز البريدي 93500.

بريد الفيحاء : الرمز البريدي (1) 72701، (2) 72702، (3) 72703، (4) 72704، (5) 72705.

بريد كيفان : الرمز البريدي (1) 71801، (2) 71802، (3) 71803، (4) 71804، (5) 71805.

بريد المرقاب : الرمز البريدي 15000.

بريد المنصورية : الرمز البريدي (1) 35501، (2) 35502، (3) 35503.

بريد النزهة : الرمز البريدي (1) 72901، (2) 72902، (3) 72903.

بريد اليرموك : الرمز البريدي (1) 72501، (2) 72502، (3) 72503، (4) 72504.

ثانيا محافظة حولي:

بريد البدع : الرمز البريدي 25000.

بريد بيان : الرمز البريدي (1) 43601، (2) 43602، (3) 43603، (4) 43604، (5) 43605، (6) 43606، (7) 43607، (8) 43608، (9) 43609.

بريد الجابرية : الرمز البريدي 46300.

بريد حولي والنقرة : الرمز البريدي 30000.

بريد الرميثية : الرمز البريدي (1) 25401، (2) 25402، (3) 25403، (4) 25404، (5) 25405.

بريد السالمية : الرمز البريدي (1) 20001، (2) 20002، (3) 20003، (4) 20004، (5) 20005، (6) 250006.

بريد سلوى : الرمز البريدي 25600.

بريد الشعب : الرمز البريدي (1) 35901، (2) 35902، (3) 35903، (4) 35904، (5) 35905.

بريد مشرف : الرمز البريدي (1) 40001، (2) 40002، (3) 40003، (4) 40004، (5) 40005.

بريد ميدان حولي : الرمز البريدي 20011.

ثالثا محافظة الفروانية:

بريد شرق القرين : الرمز البريدي (1) 47081، (2) 47082، (3) 47083، (4) 47084، (5) 47085، (6) 47086، (7) 47087، (8) 47088، (9) 47089، (10) 47090، (11) 47091، (12) 47092.

بريد صبحان : الرمز البريدي (1) 46001، (2) 46002، (3) 46003، (4) 46004، (5) 46005، (6) 46006، (7) 46007، (8) 46008، (9) 46009، (10) 46010، (11) 46011، (12) 46012.

بريد ضاحية عبد الله السالم : الرمز البريدي (1) 44001، (2) 44002، (3) 44003، (4) 44004، (5) 44005، (6) 44006، (7) 44007، (8) 44008، (9) 44009،(10) 44010، (11) 44011، (12) 44012.

بريد العدان : الرمز البريدي (1) 47001، (2) 47002، (3) 47003، (4) 47004، (5) 47005، (6) 47006، (7) 47007، (8) 47008، (9) 47009، (10) 47010، (11) 47011،(12) 47012.

بريد القرين : الرمز البريدي (1) 47041، (2) 47042، (3) 47043، (4) 47044، (5) 47045، (6) 47046، (7) 47047، (8) 47048، (9) 47049، (10) 47050، (11) 47051، (12) 47052.

بريد القصور : الرمز البريدي (1) 47021، (2) 47022، (3) 47023، (4) 47024، (5) 47025، (6) 47026، (7) 47027، (8) 47028، (9) 47029، (10) 47030، (11) 47031، (12) 47032.

بريد مبارك الكبير : الرمز البريدي (1) 47061، (2) 47062، (3) 47063، (4) 47064، (5) 47065 ، (6) 47066، (7) 47067، (8) 47068، (9) 47069، (10) 47070، (11) 47071، (12) 47072.

بريد المسيلة : الرمز البريدي (1) 26601، (2) 26602، (3) 26603، (4) 26604، (5) 26605، (6) 26606، (7) 26607، (8) 26608، (9) 26609، (10) 26610.

رابعا محافظة الأحمدي:

بريد أبو حليفة : الرمز البريدي 45600.

بريد الأحمدي : الرمز البريدي 60000.

بريد البادية : الرمز البريدي 66100.

بريد بنيدر : الرمز البريدي 66306.

بريد جزيرة قاروه : الرمز البريدي 66302.

بريد جزيرة كبر : الرمز البريدي 663301.

بريد الجعيدان : الرمز البريدي 60200.

بريد الخيران : الرمز البريدي 66300.

بريد الزور : الرمز البريدي 65900.

بريد الشعيبة : الرمز البريدي 65300.

بريد ضاحية علي صباح السالم : الرمز البريدي 65000.

بريد الضباعية : 66305.

بريد العقيلة : الرمز البريدي 54200.

بريد الفحيحيل : الرمز البريدي 63000.

بريد الفنطاس : الرمز البريدي 50000.

بريد المقوع : الرمز البريدي 60200.

بريد المنقف : الرمز البريدي 53700.

بريد ميناء عبدالله : الرمز البريدي 65200.

بريد الرقة : الرمز البريدي (1) 53301، (2) 53302، (3) 53303، (4) 53304، (5) 53305، (6) 53306.

بريد الصباحية : الرمز البريدي (1) 54401، (2) 54402، (3) 54403، (4) 54404، (5) 54405.

بريد الظهر : الرمز البريدي (1) 51251، (2) 51252، (3) 51253، (4) 51254، (5) 51255، (6) 51256.

خامسا محافظة الجهراء:

الجهراء : الرمز البريدي 00003.

القصر : الرمز البريدي 00004.

النعيم : الرمز البريدي 00005.

تيما : الرمز البريدي 00006.

الواحة : الرمز البريدي 00007.

العيون : الرمز البريدي 00008.