معرض الشارقة الدولي للكتاب يبدأ في 30 أكتوبر

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن إطلاق النسخة 38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تحت شعار “افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً”، وذلك خلال الفترة بين 30 أكتوبر وحتى 9 نوفمبر لهذا العام 2019، و سوف يُقام معرض الكتاب في مركز إكسبو بالشارقة، بمشاركة مجموعة مختارة من الكتاب والروائيين والفنانين من جميع أنحاء العالم.







النسخة 38 من معرض الكتاب بالاشارقة

فيما يتعلق بإطلاق الطبعة الثامنة والثلاثين لمعرض الكتاب، قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب: “رحلة الشارقة الثقافية توجت بلقب” عاصمة العالم لعام 2019 “، والتي جاءت نتيجة لجهود الكثير المؤسسات والمؤسسات الثقافية التي وضعت الشارقة في مكانة رائدة على خريطة العمل الثقافي والإبداعي في العالم العربي والعالم الخارجي “. و تابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب، “تم تكريس هذه الطبعة الخاصة من معرض الكتاب لمجموعة كاملة من الفعاليات الثقافية والإبداعية بقيادة مجموعة من الكتاب والمثقفين والروائيين من جميع أنحاء العالم الذين حضروا للمشاركة في هذا الحدث، الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والثقافة العربية على حد سواء “. يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، نموذج عالمي يجب اتباعه، يعزز الثقافة وجميع عناصرها، ويضمن الشارقة وجهة دائمة للمثقفين والكتاب والناشرين والمهتمين بالعمل الثقافي وصناعة النشر محليًا وإقليميًا وعالميًا.