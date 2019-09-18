معرض الشارقة الدولي للكتاب يبدأ في 30 أكتوبر
النسخة 38 من معرض الكتاب بالاشارقة
و تابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب، “تم تكريس هذه الطبعة الخاصة من معرض الكتاب لمجموعة كاملة من الفعاليات الثقافية والإبداعية بقيادة مجموعة من الكتاب والمثقفين والروائيين من جميع أنحاء العالم الذين حضروا للمشاركة في هذا الحدث، الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة والثقافة العربية على حد سواء “.
يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم، نموذج عالمي يجب اتباعه، يعزز الثقافة وجميع عناصرها، ويضمن الشارقة وجهة دائمة للمثقفين والكتاب والناشرين والمهتمين بالعمل الثقافي وصناعة النشر محليًا وإقليميًا وعالميًا.