مش هحذف ولا فيديو | ماذا فعلت ريهام حجاج بعد تحذير وتهديد رسمي من إدارة انستجرام

قامت إدارة تطبيق إنستجرام بحظر مجموعة من الصور التي قامت بنشرها مؤخرا الفنانة ريهام حجاج وأيضا قاموا بتوجيه رسالة تحذير لها بإغلاق الحساب الخاص بها بشكل نهائي إذا لم تتوقف عن حالة التعاطف مع أهالي غزة ومهاجمة الجيش الإسرائيلي.

الفنانة ريهام حجاج- مصدر الصورة: "انستجرام"

ومن جانبها فقد أكدت الفنانة ريهام حجاج في الرد الذي أرسلته على رسائل التحذير الواردة من إدارة موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام” أنها تقوم بممارسة حقها في حرية التعبير وأضافت أنها لن تحذف الفيديوهات الخاصة بمشهد الأطفال وهدم العمارات والبيوت، كما أدانت الفنانة أيضا استهداف المستشفيات والأطفال، إلا أن إدارة “فيسبوك” قد حظرت الفنانة من نشر أي منشورات جديدة وقامت أيضا بحظر كل أدوات النشر بشكل نهائي، كما تم إرسال رسالة تحذير على البريد الإلكتروني الخاص بحسابها أن الخطوة القادمة ستكون وقف حسابها الشخصي بصورة نهائية.

وقد علقت الفنانة ريهام حجاج على هذا الموقف مؤكدة أن هذه العنصرية الظالمة التي يقوم بممارستها موقع “انستجرام” وأضافت أنهم يريدون منا أن نسكت ولا نتكلم لكن هذا لن يؤثر على المواقف التي يجب علينا فعلها والمؤيدة لإخواننا وأهلنا في فلسطين وأن صوت الحق يجب أن يصل إلى جميع أنحاء العالم رافضا هذا العدوان سواء وافقت إدارة فيسبوك على ذلك أم لا.

كما أضافت الفنانة ريهام أن ما تقوم بفعله شركة “ميتا” يبين رفضها التام لحرية الرأي والتعبير التي يتشدق بها الغرب صباحا ومساء، وأضافت أن هذا الموقف هو بمثابة إنذار لجميع العرب بالخديعة الكبرى التي يتعرضون لها من خلال شعارات الغرب التي سقطت تماما في موقفهم بعد العدوان على قطاع غزة.

من ناحية أخرى كانت الفنانة ريهام حجاج قد قامت مؤخرا بنشر مجموعة من الصور والبوستات والفيديوهات المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.