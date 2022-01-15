مسلسل أنا وهي .. أحمد حاتم وهنا الزاهد يعانيان مشاكل نفسية

تصدر مسلسل أنا وهي تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له أمس والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذى قدمته من قبل.ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن مسلسل أنا وهي.

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال الدراما، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.

توقيت عرض مسلسل أنا وهي

يعرض مسلسل أنا وهي على قناة cbc فى الثامنة مساء ويعاد مسلسل انا وهى، الساعة 2.30 صباحا، والساعة 12 ظهرا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحا والساعة 10 صباحا.

برومو مسلسل أنا وهي

منذ أن طرحت الشركة المنتجة الببرومو الخاص بمسلسل انا وهى ولقى البرومو اعجاب الجمهور خاصة ان البرومو كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل والذى تدور احداثه فى إطار كوميدى إجتماعى حول قصة حب تجمع بين أحمد حاتم وهنا الزاهد ووكشف أيضا عن مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقى، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.