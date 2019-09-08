مسؤول سابق في حزب الله اللبناني .. جثة هامدة في شقته والغموض يكتنف سبب الوفاة







اعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن العثور على مسؤول سابق في حزب الله اللبناني “علي حاطوم”، جثة هامدة وقد فارقتها الحياة داخل شقته في برج البراجنة، مساء اليوم الأحد في الضاحية الجنوبية معقل الحزب، والغموض يكتنف سبب الوفاة، وذكرت الوكالة أن الأجهزة الأمنية توجهت من فورها إلى المكان الذي تم العثور فيه على جثة حاطوم، وفتحت تحقيقًا للوقوف على تفاصيل الوفاة، فيما بدأ الطب الشرعي مهامه وفحص الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.







من هو علي حاطوم؟

شغل حاطوم عدة مهام قيادية في حزب الله حيث كان القائد السابق للقطاع الثاني من ميلشيات حزب الله في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية معقل الحزب، كما تولة مسؤولية قيادية بسرايا المقاومة التابعة للحزب.







غموض حول ظروف الوفاة

فيما لم يُكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول سبب وفاة حاطوم ولم يصدر أي تعليق من الحزب بشأن الوفاة وأسبابها، في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المواقع الإخبارية لبنانية عن فرضية تعرضه لعملية اغتيال داخل شقته، والبعض تناول رواية أخرى عن احتمال الانتحار.