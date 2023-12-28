مركز google يُقيم مخيم شتوي لطلبة المدارس في منتزه جامعة الإمارات للإبتكار

أقام مركز Google للابتكار في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار “مخيّم الابتكار” الشتوي لطلبة المدارس وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية ولمدة خمسة أيام، قدم خلالها تجربة تعليمية غنية وممتعة لطلبة المدارس والمشاركين.

منتزه جامعة الإمارات للابتكار

تعليق المهندسة آمنة الغفلي أخصائية تدريب مركز google

وفي هذا السياق تحدثت المهندسة آمنه الغفلي، اختصاصية التدريب بمركز Google والمشرفة على تنظيم المخيم قائلة أن البرنامج جهز لطلبة المدارس فرصة لاستكشاف عدد من المواضيع التكنولوجية، حيث ناقشت ورش العمل موضوعات متنوعة كالنمذجة ثلاثية الأبعاد، والدوائر الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز الطلبة على الابتكار و التفكير الإبداعي والعمل التعاوني.

وأضافت الغفلي قائلة“ تميز المخيم بتقديمه رحلة تعليمية متكاملة، حيث استغل المشاركون إمكانيات مختبرات منصة Google المجهزة بأحدث التقنيات لتطوير مهاراتهم التقنية وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية.

وشهد ختام المخيم، قيام الطلبة بإستعراض مشاريعهم في منافسة على تقديم أفضل الابتكارات أمام جمهور من الحضور.

فرصة للطلبة

كما كان المخيم فرصة للطلبة المشاركين لاستثمار أوقات فراغهم، واكسابهم معرفة ومهارات تقنية تؤهلهم لمواكبة التقدم المستمر في العالم التكنولوجي”.

وتقدم منصة مختبرات Google لمستخدميها مجموعة من المهارات المتقدمة مثل تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وإنتاج النماذج الأولية، إضافةً إلى تعزيز فهمهم لمجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ويتم تقديم المواد التدريبية والمعدات اللازمة بدعم من مؤسسات أكاديمية عالمية، مع الحرص على تحديثها باستمرار لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية.

جامعة الامارات

ويمكن القول أن جامعة الإمارات هي أول جامعة وطنية شاملة في الإمارات العربية المتحدة.

وتم تدشين جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1976 بقرار من الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسعى لأن تكون جامعة بحثية شاملة.

ويصل عدد الطلبة المسجلين في الجامعة حاليا ما يقارب 14,968 طالب إماراتي ودولي.

ومن أبرز إهتمامات الجامعة هو البحث والإبتكار حيث خصصت لهذا الشأن عدة أمور أبرزها منتزه الجامعة للإبتكار والذي أقيم تدريب جوجل في إطاره.

ويمكن القول أن مركز جوجل هو جزء لايتجزأ من منتزه الإبتكار التابع للجامعة.