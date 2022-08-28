مرسوم كويتي بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة يوم 29 سبتمبر المقبل ويحظر الإعلانات في الطرق العامة

صدر اليوم الأحد الموافق 29/ 8/ 2022، مرسوماً بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر/ أيلول المقبل، وكانت وكالة الأنباء الكويتية قد علمت من مصادر مطلعة قبل اليوم، أن المرسوم الخاص بالدعوة للانتخابات سيتم إعلانه بشكل رسمي اليوم، وبالفعل، فقد صدر المرسوم بصيغته الرسمية في ملحق خاص من الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، على أن يتم فتح باب الترشح يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس/ آب 2022، ويتم التصويت يوم 29 سبتمبر/ أيلول، الموافق الخميس.

وذكرت “الأنباء الكويتية”، أنه من اليوم لا يجوز صدور أي تعديل في الجداول التي أصبحت نهائية بصدور الأحكام في الطعون الـ61، والتي تم تقديمها للمحاكم من أصحاب الشأن، كما أنه ينتظر من الآن اعتماد إنشاء اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على انتخابات مجلس الأمة الكويتي.

ويحظر نشر الإعلانات في الطرق العامة

وبحسب مصادر لـ “الأنباء الكويتية“، فإنه يحظر نشر الإعلانات في الطرق العامة، وأنه سوف يتم تخصيص صالات الأفراح، ومسارح المدارس، ومقريين انتخابيين للمرشحين، وذلك لإقامة الندوات الانتخابية للرجال والنساء، والسماح تبعا لذلك بالإعلان داخلها، وشددت المصادر على أنه سوف يتم إزالة أي إعلان يتم تعليقه في الطرق العامة.

وفيما يتعلق بضوابط كورونا، أثناء إجراء الانتخابات، صرحت المصادر، بأنه ليس بالضرورة وضع حواجز زجاجية على طاولات رؤساء اللجان مثل ما حدث في انتخابات 2020، حيث إنه حتى الآن لم يتم إقرار إعادة ضوابط “كورونا”.