مراحل تطور العملات المصرية القديمة

العملات المصرية ذات قيمة منذ الزمن القديم ولها عدة مسميات، إليكم هذا المقال للتعرف على العملات المصرية من بداية السحتوت إلي الجنيه المصري الحديث.

أقدم العملات المصرية

السحتوت: هذه العملة قيمتها ربع مليم وهذا يعني أن الجنيه المصري يساوي 4000 سحتوت ويكتب علي السحتوت عبارة (من ربع عشر القرش) بالإضافة إلى أن اسم سحتوت كان من سوريا وفلسطين.



المليم: اسم مليم أخذ من الكلمة الفرنسية (Millieme) وهذا يعني (جزء من ألف)، الجنيه المصري كان يحتوي على ألف مليم وفي عهد السلطان حسين تم سك أول مليم مصري سنة (1335 هجرية _ 1917 ميلادية).



النكلة: هذه العملة تساوي مليمان والمليمان 8 سحتوت، النكلة كلمة إنجليزية (nickel) معناها نيكل إنجليزي (ربع قرش)، المليمان ونصف مليم تساوي 10 سحتوت.

التعريفة: تساوي التعريفة خمسة مليمات وأخذت من كلمة إنجليزية (tariff) ومعناها الأجرة حيث كانت الأجرة الموحدة لركوب الأتوبيس لأي مكان في مصر.



الصاغ: هو تركي الأصل ومعناه (سليم) فكانوا في الماضي يسموا القرش السليم صاغ.



النص فرنك: النص فرنك قيمته قرشين لأن الفرنك الفرنسي في ذلك الوقت كانت قيمته 4 قروش والنص فرنك كان قطعة معدنية فضية.



الشلن: عملة إنجليزية الأصل (shilling) وكان الريال المصري في ذلك الوقت يساوي 20 قرشا بما يساوي 4 شلنات ومعنى هذا أن الشلن الإنجليزي يساوي 5 قروش مصري فأطلق الناس عليه في ذلك الوقت شلن.



بريزة: هي عشرة قروش وسميت بهذا الاسم بناء على طلب من الوالي محمد سعيد في عام (1863 _ 1854 م)، “للميسو براناي” طلب سك عملة جديدة تحمل اسمه ولكن الوالي سعيد توفي قبل وصول العملة المصرية إلى مصر وبعد ذلك تولي إسماعيل باشا (1863 _ 1879) والذي رفض استخدامها للسلطان العثماني لأنها لم تحمل اسم السلطان عبدالعزيز، أعيد ضربها مرة أخري بإضافة اسم السلطان وتاريخ توليه للخلافة، وعندما تداولها المصريون أطلقوا عليها (باريزة) لأنها ضربت في باريس.



الريال: أطلق عليه المصريون ريال نسبة إلي الأساطيل الاسبانية التي كانت تأتي للدولة العربية بالريال الاسباني، وكلمة ريال معناها (ملكي) وبالمصرية هو قطعة فضة تساوي 20 قرش.



الجنيه: كلمة ليست عربية (إنجليزية) كانت متداولة في انجلترا منذ 400 عام وأول سك للجنيه في مصر في عهد محمد علي باشا.

معظم العملات السابقة كانت تستخدم حتي الستينات ماعدا السحتوت والنص فرانك، أما المليم والنكلة والصاغ فتم اختفاؤهم في السبعينات والشلن والباريزة في التسعينات.