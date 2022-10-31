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مراحل تطور العملات المصرية القديمة

خلود أشرف

العملات المصرية ذات قيمة منذ الزمن القديم ولها عدة مسميات، إليكم هذا المقال للتعرف على العملات المصرية من بداية السحتوت إلي الجنيه المصري الحديث.

أقدم العملات المصرية

السحتوت: هذه العملة قيمتها ربع مليم وهذا يعني أن الجنيه المصري يساوي 4000 سحتوت ويكتب علي السحتوت عبارة (من ربع عشر القرش) بالإضافة إلى أن اسم سحتوت كان من سوريا وفلسطين.

سحتوت
المليم: اسم مليم أخذ من الكلمة الفرنسية (Millieme) وهذا يعني (جزء من ألف)، الجنيه المصري كان يحتوي على ألف مليم وفي عهد السلطان حسين تم سك أول مليم مصري سنة (1335 هجرية _ 1917 ميلادية).

مليم
النكلة: هذه العملة تساوي مليمان والمليمان 8 سحتوت، النكلة كلمة إنجليزية (nickel) معناها نيكل إنجليزي (ربع قرش)، المليمان ونصف مليم تساوي 10 سحتوت.

نكلة

التعريفة: تساوي التعريفة خمسة مليمات وأخذت من كلمة إنجليزية (tariff) ومعناها الأجرة حيث كانت الأجرة الموحدة لركوب الأتوبيس لأي مكان في مصر.

تعريفة
الصاغ: هو تركي الأصل ومعناه (سليم) فكانوا في الماضي يسموا القرش السليم صاغ.

الصاغ
النص فرنك: النص فرنك قيمته قرشين لأن الفرنك الفرنسي في ذلك الوقت كانت قيمته 4 قروش والنص فرنك كان قطعة معدنية فضية.

نص فرانك
الشلن: عملة إنجليزية الأصل (shilling) وكان الريال المصري في ذلك الوقت يساوي 20 قرشا بما يساوي 4 شلنات ومعنى هذا أن الشلن الإنجليزي يساوي 5 قروش مصري فأطلق الناس عليه في ذلك الوقت شلن.

شلن
بريزة: هي عشرة قروش وسميت بهذا الاسم بناء على طلب من الوالي محمد سعيد في عام (1863 _ 1854 م)، “للميسو براناي” طلب سك عملة جديدة تحمل اسمه ولكن الوالي سعيد توفي قبل وصول العملة المصرية إلى مصر وبعد ذلك تولي إسماعيل باشا (1863 _ 1879) والذي رفض استخدامها للسلطان العثماني لأنها لم تحمل اسم السلطان عبدالعزيز، أعيد ضربها مرة أخري بإضافة اسم السلطان وتاريخ توليه للخلافة، وعندما تداولها المصريون أطلقوا عليها (باريزة) لأنها ضربت في باريس.

بريزة
الريال: أطلق عليه المصريون ريال نسبة إلي الأساطيل الاسبانية التي كانت تأتي للدولة العربية بالريال الاسباني، وكلمة ريال معناها (ملكي) وبالمصرية هو قطعة فضة تساوي 20 قرش.

الريال
الجنيه: كلمة ليست عربية (إنجليزية) كانت متداولة في انجلترا منذ 400 عام وأول سك للجنيه في مصر في عهد محمد علي باشا.

جنيه

معظم العملات السابقة كانت تستخدم حتي الستينات ماعدا السحتوت والنص فرانك، أما المليم والنكلة والصاغ فتم اختفاؤهم في السبعينات والشلن والباريزة في التسعينات.

خلود أشرف

خلود أشرف الغريب, حاصلة على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية, كاتبة محتوي في موقع نجوم مصرية.

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