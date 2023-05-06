مدير مدرسة بالكويت يلقي حقائب الطلبة على الأرض ورد فعل من وزارة التربية

أثار مقطع فيديو الجدل بعد أن قام مدير إحدى المدارس بالكويت، إلقاء حقائب الطلبة على الأرض، وكان الدافع هو تأخر الطلاب، وقد أثار المشهد استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قررت وزارة التربية فتح تحقيق.

من ناحية اخرى فقد انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر من خلاله مدير مدرسة وهو يمسك بحقائب الطلاب ويلقيها أرضًا، بسبب تأخرهم عن الدوام.

من جانبها، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت، على لسان المتحدث الرسمي لها، أحمد الوهيدة، أن الوزارة قامت بتوجيه المنطقة التعليمية حتى يتم فتح تحقيق حول هذا المقطع الذي تم تداوله، بين مدير مدرسة وطالب، أمام مدخل إحدى مدارس وزارة التربية في محافظة الجهراء التعليمية.

وقد أكد المتحدث عن وزارة التربية بالكويت في بيان تم نشره على حساب الوزارة الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” أن الوزارة قد اكدت رفضها التام والمباشر لمثل تلك التصرفات غير التربوية من منسوبيها، أيًا من كان منصبه ومسؤولياته.

وأضاف أن وزارة التربية سوف تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بعد أن تنتهي من التحقيق في تلك الواقعة، وذلك سيكون وفقًا للوائح والنظم والقوانين التي يتم العمل بها في الوزارة.

ومن جانبها فقد شددت وزارة التربية بالكويت، على تطبيق جميع اللوائح التي يتم العمل بها في المدارس، دون استخدام أي تعسف أو تقاعس والذي يتنافى مع رسالة التعليم السامية، ويجب أن يكون للمعلم تجاه الطالب مسؤولية تربوية.

كما طالب رواد مواقع التواصل بالكويت، معاقبة المدير، وفتح تحقيق عاجل حول هذا التصرف الغير تربوي.