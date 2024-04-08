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مخابز خيرية من الكويت في اليمن تبيع الخبز بسعر مخفض بنسبة تصل إلى 67%

أحمد مراد
النجاة الخيرية الكويتية تساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني

تداول رواد منصة “أكس” بالمملكة العربية السعودية والكويت، وسم “الكويت”، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024، وتضمن الوسم بعض المخابز التي تبرعت بها جمعيات خيرية كويتية التي تبيع الخبز في اليمن بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها إلى 67% عن سعر السوق.

ونشر د.سلطان الحربي، الأستاذ الجامعي الكويتي، مقطع فيديو قصير يوثق ذلك الحدث لأحد المخابز التابعة لجمعية النجاة الخيرية الكويتية في مدينة حضرموت، والتي تبيع كيس الخبز بثلاثة وثلاثين ريال بدلا من مائة ريال.

وحمل المخبز اسم المتبرع “فهد يوسف الزبن” وتم ترقيم المخبز برقم بـ 6، وعقب الحربي على المقطع قائلاً “أهل الكويت كرماء وأشقاؤنا في اليمن يستاهلون”.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي نشره الحربي هو منقول من الرحال الكويتي محمد الميموني.

 


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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