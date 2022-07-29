محمود المهدي زوج منة عرفة يعلن انفصاله عنها للمرة الثالثة ويتهمها بالخيانة

أعلن الفنان المغمور محمود المهدي المعروف بـ زوج منة عرفة انفصاله للمرة الثالثة خلال عام عن زوجته السابقة الفنانة منة عرفة، من خلال حالة نشرها عبر خاصية الاستوري ببرنامج تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، والتي اتهمها وأهلها من خلالها بعدة تهم صادمة، بينما اكتفت منة عرفة من ناحيتها بتأكيد خبر إنفصالها رسميًا عن زوجها السابق من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام.

تفاصيل طلاق محمود المهدي زوج منة عرفة للمرة الثالثة

منذ قليل قام محمود المهدي زوج الفنانة المصرية الشابة منة عرفة بنشر خبر انفصاله عن زوجته السابقة منة عرفة بعد شهرين فقط من حفل زفافهما، وكان قد سبق لهما الطلاق من قبل مرتين خلال فترة عقد قرانهما، لتكون هذه هي المرة الثالثة لانفصالهما رسميًا بعد تلك المدة القصيرة. ولكن تلك المرة لم يكن الانفصال مجرد إعلان للخبر فقط؛ حيث قام الزوج السابق “محمود المهدي” من خلال منشوره الخاص بالخبر بالكشف عن أسباب الطلاق والتي كانت صادمة وغير متوقعة، وهي كما يلي:

أسباب طلاق منة عرفة من زوجها للمرة الثالثة

قام محمود المهدي زوج منة عرفة السابق من خلال الاستوري الخاصة به التي بدأها بإعلان خبر الطلاق، ثم تلى ذلك أسباب طلاق منة عرفة كما زعم زوجها السابق متمثلة في الآتي:

أشار الزوج السابق إلى أن أول أسباب الطلاق هو وجود خيانة سابقة حسب زعمه حيث قال: ” كان في خيانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها وعشان احافظ على بيتي سكت “.

“. ثم قام محمود المهدي باتهام أم زوجته السابقة الفنانة منة عرفة بأنها هي السبب لخراب بيتهما، والسبب في ذلك حسب قوله أنها كانت تأخذ الأموال من منة عرفة، حيث جاء رفض محمود عمل زوجته منة عرفة في مجال التمثيل الذي وصفه كثيرا بأوصاف سيئة، ولكن رغبة أمها بالأموال جعلتها حسب وصفة تتنازل من أجلها.

واتهم محمود أهل زوجته السابقة بأنهم تقاضوا الكثير من الأموال منه خلال فترة زواجهما، كما تتهمهم بالاعتداء عليه وأجبروه على بيع سيارته.

واختتم المهدي كلامه بالتهديد بأنه سيقوم بفصح كل ما قام به أهل زوجته السابقة، كما أشار إلى وجود علاقة سابقة بين منة عرفة وصانع المحتوى “علي غزلان” والتي قام الاثنان بنفيها حينها حيث قال: ” وبجد علي غزلان ربنا نجاه“.

موقف منة عرفة من خبر إعلان إنفصالها عن زوجها

من جانبها اكتفت الفنانة منة عرفة بإعلان خبر إنفصالها عن زوجها السابق محمود المهدي عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي في تطبيق إنستجرام حيث قالت: ” تم الطلاق رسميًا وربنا يوفق الجميع”.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي تتخذ فيها منة عرفة موقفًا سلبيًا من تصريحات زوجها السابق محمود المهدي الجريئة والصادمة حول عملها، وعلاقتهما الشخصية، وعلاقتها بزملائها من الوسط الفني.