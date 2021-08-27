محمد بن زايد: نعتز بعطاء المرأة الإماراتية ونفخر بأدوارها مربية للأجيال

عبر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عبر تغريده على “تويتر” في الحساب الرسمي الخاص به عن اعتزازه بدور المرأة الإماراتية في عطائها بلا حدود، كما اشار إلى انه يفخر بها مربية للأجيال المتلاحقة، وذلك لأنها تعتبر عنصراً فاعلاً أيضا في كافة ميادين العمل الوطني، وأوضح بن زايد في عبارات مقتضبة بان المرأة الإماراتية شريك أساسي في الإنجازات الوطنية خلال نصف قرن مضى وفي مقبل الأيام أيضا.

يوم المرأة الإماراتية

نعتز بعطاء المرأة في الإمارات ونفخر بأدوارها مربية أجيال وعنصراً فاعلاً في ميادين العمل الوطني..وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية..نهنئها بما أنجزت ونالت من ثقة..فهي شريك أساسي في إنجازاتنا الوطنية خلال الخمسين عاماً الماضية، وفي كل خطوة طموحة نخطوها خلال العقود المقبلة. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 27, 2021

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية في يوم 28 أغسطس من كل عام. وهو نفس اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام في الإمارات.

وفي يوم المرأة العالمي في مارس الماضي. كان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قال أيضا في حق المرأة بشكل عام أنها نبض الوطن ومربية الأجيال وأم الشهيد.

ويأتي هذا الاحتفال ليبرز إيمان القيادة الإماراتية بأهمية مساهمات بنات الشعب الإماراتي في التنمية ورفاهية البلاد. وتحتفل جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء الدولة بهذا اليوم تقديرا وتكريما لجهود المرأة العظيمة.

المرأة في الحياة السياسية الإماراتية

يذكر أن للمرأة دور فعال وملحوظ في الحكومة الاتحادية الإماراتية، حيث يضم مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 9 وزيرات من مجموع الوزراء البالغ 32 وزيراً.

تحت شعار المرأة طموح وإشراقة للخمسين

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتي هذا العام يأتي تحت شعار “المرأة طموح وإشراقة للخمسين”، وهذا وفقا لتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.