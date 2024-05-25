محكمة العدل الدولية تنتصر للقضية الفلسطينية وتطالب إسرائيل بفتح معبر رفح

شهدت الساعات الماضية، انفراجة كبيرة في القضية الفلسطينية عالميًا، بعدما اكتسبت تأييدًا كبيرًا خلال الأيام الأخيرة، عقب الاعتراف بضرورة إقامة دولة فلسطينية من قبل عدة دول أوروبية.

وأصدرت محكمة العدل الدولية عدد من المطالب التي لابد أن يقوم بتنفيذها الاحتلال الإسرائيلي في الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، أنه لابد على إسرائيل فتح معبر رفح فورًا والسماح بدخول المحققين إلى قطاع غزة.

وأيضًا يجب على دولة الاحتلال أن تقدم خلال شهر تقريرًا يوضح الإجراءات التي ستتخذها مستقبلًا، بالإضافة إلى وقف أي عمل عسكري يهدد أرواح المدنيين في غزة.

وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا بوقف العملية الإسرائيلية في رفح بـ13 صوتا مقابل 2.

محكمة العدل الدولية:

• على إسرائيل فتح معبر رفح فورا.. والسماح بدخول المحققين إلى قطاع غزة

• على إسرائيل أن تقدم خلال شهر تقريرا يوضح الإجراءات التي ستتخذها

• على إسرائيل وقف أي عمل عسكري يهدد أرواح المدنيين في غزة

• المحكمة تصدر حكما بوقف العملية الإسرائيلية في رفح بـ13 صوتا… pic.twitter.com/76olfxpZdV — عكاظ عاجل (@okaz_brk) May 24, 2024

في سياق متصل، وجدت القضية الفلسطينية تأييدًا دوليًا وعالميًا غير مسبوقًا، حيث قامت دول الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا ونيويورك وواشنطن وكندا وسويسرا والنرويج، بالاعتراف بدولة فلسطينية ومطالبة الأمم المتحدة بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.

ويجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مأزقًا حقيقيًا، بعدما أعلنت النرويج استعداداها لاعتقاله حال قام بزيارة البلاد، وانضمت إليها ألمانيا خلال الفترة الأخيرة.