محاولات سعودية ودولية لوقف القتال في السودان وتحرك القيادات لمفاوضات جديدة

لقد شهدنا على مدار الأيام الماضية اندلاع اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، وقد أدى هذا الخلاف إلى وقوع الكثير من القتلى والمصابين، حتى أنه أصبح من الصعب على سكان الدولة الخروج من منازلهم وممارسة حياتهم وقضاء احتياجاتهم بشكل طبيعي في ظل القصف الجوي وإطلاق النيران واشتعال الحرائق، ويشكل هذا الأمر تهديدًا خطيرًا على حياة الأجانب المقيمين داخل السودان وكذلك عناصر القيادات السياسية والدبلوماسيين؛ لذا سعت حكومات بعض الدول إلى إجلاء مواطنيها من السودان وعودتهم إلى بلادهم سالمين.

محاولات السعودية لوقف القتال في السودان

لقد نجحت مساعي الحكومة السُّعُودية والأمريكية في إقناع قوات الدعم السريع والجيش السوداني لإيقاف إطلاق النيران وعمليات القصف بين الطرفين، ومد الهدنة لمدة 72 ساعة؛ وذلك من أجل تسهيل خروج الأجانب من جنسيات مختلفة خارج العاصمة وبعض المناطق في السودان والحفاظ على سلامة البعثات الدبلوماسية.

كما جددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان مناشدتها للأفراد المتنازعة لتوقف الأعمال العدائية والقتل في كافة مدن الدولة، ومطالبتهم بضرورة حماية المدنيين بسبب تداول الأنباء حول تسميم مياه الشرب ببعض المناطق.

تحرك دولي ومفاوضات لحل النزاع

ترحب بعض الدول أبرزها السُّعُودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا بعقد مفاوضات بين أطراف النزاع من أجل الوصول إلى حل تلك الأزمة ووقف الحرب نهائيًا، ومن ثم وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من أعمال القصف والحرب دون عوائق.