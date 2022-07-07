محافظ صلاح الدين يكلف الدكتور محمد العجان بمهمام إدارة ناحية السهل الأخضر
صدر بتاريخ اليوم 2022/07/07 قرار محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب والذي يقضي بإعفاء السيد هشام محمد سلمان من مهام مدير ناحية السهل الأخضر الواقعة شمال المحافظة وتكليف الدكتور محمد العجان بمهمام إدارة الناحية.
يذكر أن الدكتور محمد العجان هو من أسس الناحية وكان القائم بمهمام الإدارة حتى تم إقالته من قبل محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بسبب الخلافات السياسية وتم تعيين هشام محمد سلمان بدلاً في وقتها .
ناحية السهل الأخضر
تضم ناحية السهل الأخضر عدة قرى مهمة وهي قرية الخضرانية وقرية السويدان وقرية العيثة وقرية شكرا وقرية الحورية.
وتتكون ناحية السهل الأخضر من عدة عشائر أهمها عشائر الجبور واللهيب حيث يهتم سكان الناحية بالعادات والتقاليد التي تعزز الروابط الاجتماعية والتعايش السلمي في المنطقة.
شخصيات مهمة
- جمعة عناد الجبوري (وزير الدفاع العراقي)
- الشاعر شجاع الحليحل
- الدكتور محمد عبدالفتاح
- الشيخ جاسم حسين الحمادي
- الشيخ عبد البطاوي
- الأديب جمعة الشرار
- الشاعر احمد الثامر الصحن
- الإعلامي مصعب الجبوري
- الإعلامي مهداوي الجبوري
- الإعلامي رياض الجبوري
- الكاتب عادل الشرار
- المهندس علي لاحج
- الفنان قاسم الدولي
- الشاعر أحمد الفعاس
- الشاعر عواد التبان
- الشاعر عبدالرحمن الثامر
- الحاج حسين الزرفي
- الدكتور محمد احمد سلطان
- الأستاذ كامل البطاوي
- الأستاذ علي الخلف
- المهندس عبدالكريم الوهيب