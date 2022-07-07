محافظ صلاح الدين يكلف الدكتور محمد العجان بمهمام إدارة ناحية السهل الأخضر

صدر بتاريخ اليوم 2022/07/07 قرار محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب والذي يقضي بإعفاء السيد هشام محمد سلمان من مهام مدير ناحية السهل الأخضر الواقعة شمال المحافظة وتكليف الدكتور محمد العجان بمهمام إدارة الناحية.

يذكر أن الدكتور محمد العجان هو من أسس الناحية وكان القائم بمهمام الإدارة حتى تم إقالته من قبل محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر بسبب الخلافات السياسية وتم تعيين هشام محمد سلمان بدلاً في وقتها .

ناحية السهل الأخضر

تضم ناحية السهل الأخضر عدة قرى مهمة وهي قرية الخضرانية وقرية السويدان وقرية العيثة وقرية شكرا وقرية الحورية.

وتتكون ناحية السهل الأخضر من عدة عشائر أهمها عشائر الجبور واللهيب حيث يهتم سكان الناحية بالعادات والتقاليد التي تعزز الروابط الاجتماعية والتعايش السلمي في المنطقة.

شخصيات مهمة