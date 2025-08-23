الامور تتصاعد : مقاتلي السويداء يعلنون تشكيل الحرس الوطني

أعلنت مجموعة من الفصائل المحلية في محافظة السويداء يوم السبت اندماجها تحت مظلة واحدة تحمل اسم “الحرس الوطني”.

وفي خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية داخل المحافظة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

ووفق لما نقلته شبكة السويداء 24 فقد نشرت عدة فصائل بيانات رسمية أعلنت فيها انضمامها إلى ما وصفته بـ”جيش موحد” مؤكدة أن الغاية من هذا التشكيل هي بناء قوة منظمة وصلبة تتكفل بحماية الأهالي وصون أمن الجبل مع الالتزام بتوجيهات المرجعية الروحية للطائفة الدرزية ممثلة بالشيخ حكمت الهجري.

وأوضح بيان “الحرس الوطني” أن الاندماج الجديد يمثل خطوة نحو مؤسسة عسكرية رسمية للطائفة تتولى مهام الدفاع بالتنسيق مع القوى الرديفة، وتتعهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل حماية السويداء وحدودها.

كما شددت الفصائل على أن التشكيل يعكس رغبتها في العمل ضمن إطار مؤسساتي منظم بعيدًا عن الفوضى.

من جانبه كشف مصدر محلي لشبكة الراصد أن هذه الخطوة جاءت استجابة لواقع أمني معقد تشهده المحافظة، خاصة بعد الفراغ الأمني الذي خلفه تراجع نفوذ النظام السابق، وما صاحبه من انتشار السلاح العشوائي ومخاوف من استهداف المنطقة من قبل جماعات متطرفة في البادية.

وأشار المصدر إلى أن مهام الحرس الوطني ستركز على ضبط الأمن الداخلي ومنع الفلتان إضافة إلى حماية الحدود من محاولات التسلل أو التهريب في إطار تعاون محتمل مع أطراف إقليمية ودولية مع التطلع لدمجه مستقبل في أي هيكل أمني وطني.