مجد القاسم يطرح أغنية جديدة بعنوان «البيت الأولاني»

طرح المطرب مجد القاسم أغنية جديدة تحمل اسم «البيت الأولاني» عبر قناته الرسمية يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، الأغنية من كلمات عادل حراز، وتلحين مجد القاسم، توزيع موسيقي أحمد بدوي.

وقال المطرب مجد القاسم بأن أغنية «البيت الأولاني» تحكي عن مشاعر مغترب عاد ولم يجد بيته القديم الذي تربى فيه، ليدخل في حالة من الحزن، مشيرًا أن الأغنية تناقش قضية تهجير قسري لأهل وسكان قطاع غزة مثلما حدث في تهجير الفلسطينيين عام 1948.

آخر أغنيات مجد القاسم

وكان آخر أعمال المطرب مجد القاسم أغنية تحمل اسم «أولى القبلتين»، والتي طرحها عبر قناته الرسمية يوتيوب، وهي من كلمات سميح القاسم، وتلحين مجد القاسم.