متى ينطلق مسلسل ” رقم سري ” علي شاشة DMC

تبدأ قناة DMC يوم السبت 9 نوفمبر عرض مسلسل “رقم سري” حصريًا على شاشتها، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن يُعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، وصدقي صخر، وناردين فرج، وعمرو وهبة، ونادين، وأحمد الرافعي، ورامي الطمباري، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

وتدور أحداث العمل في إطار تشويق وإثارة حول شخصية ندى عشماوي، التي تجسدها ياسمين رئيس، وهي شابة طموحة تبلغ منتصف الثلاثينات وتعدّ من أصغر مديرات البنوك في سنها، لكنها تواجه تحديات مهنية وشخصية معقدة.
تبدأ القصة باكتشاف جثة ندى داخل مقر عملها، ليتولى الضابط حسين محمود التحقيق في القضية، وسط شبكة من الاتهامات التي تطال زملاءها وأقاربها. ومع تقدم التحقيقات، تتكشف خيوط مؤامرة كبيرة تتعلق بمحاولة اختلاس أموال مودعين عبر المنظومة الإلكترونية للبنك، ما يفتح الباب أمام سلسلة من المفاجآت والتطورات غير المتوقعة.

يُعد المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم الخريف الدرامي، لما يجمعه من حبكة بوليسية مشوقة ومشاركة عدد من النجوم الشباب الذين لفتوا الأنظار في السنوات الأخيرة.

