موعد فتح حديقة سفاري دبي 2020/2019 وأسعار التذاكر Dubai safari park

متى تفتح حديقة سفاري دبي 2020/2019 الموسم الجديد هو سؤال الجميع الان من المهتمين بزيارة dubai safari park والذي يعتبر واحد من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في دبي والإمارات العربية المتحدة، من خلال حديقة سفاري دبي ستعيش في عدة بيئات برية من مختلف أنحاء العالم الأفريقية والآسيوية والعربية وغيرها، كما ستشاهد كل حيوانات العالم في مكان واحدة بطريقة مشاهدة مذهلة ومبتكرة وهي الأجمل على مستوى حدائق الحيوان عالميا.







حديقة سفاري دبي أقيمت مكان حديقة حيوان دبي وتم افتتاحها رسميا في 12 ديسمبر 2017 بتكلفة مليار درهم إماراتي، وشيدت على مساحة 120 هكتار، والطاقة الاستيعابية لدبي سفاري بارك اليومية هي 10 ألاف زائر، بها مواقف عملاق للسيارات، يمكن الوصول للحديقة بكل سهولة من أي مكان في دبي سواء بالمواصلات العامة، أو إذا قمت باستئجار سيارة من معرض تأجير السيارات بدبي ستصل للحديقة بكل سهولة أيضا،

متى تفتح حديقة سفاري دبي 2020







بخصوص موعد عودة فتح حديقة سفاري دبي في الموسم الجديد فمن المرتقب أن تفتح أبوابها خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر لكن لم يتم الإعلان رسميا عن موعد محدد، لكن الموقع الرسمي لسفاري دبي، يقدم لك فرصة معرفة موعد فتح الحديقة من خلال هذا الرابط:

كن اول من يعلم متى تفتح حديقة سفاري دبي 2019-2020

هذا ومن المرتقب أن يرتفع عدد الحيوانات في الحديقة في الموسم الجديد من 2500 إلى 5000 حيوان من كل أنحاء الكرة الأرضية، أسعار تذاكر سفاري دبي الموسم الماضي كانت 20 درهم من سن 3 حتى 12 سنة، و50 درهم لمن هم أكبر من 12 سنة.



تتكون حديقة سفاري دبي من عدة قرى ومناطق وبيئات، حيث يتم عرض الحيوانات في كل منطقة وقارة تابع لها، فتوجد القرية العربية الرائعة ولتي تضم الحيوانات العربية وطيور تلك المنطقة، وهناك القرية الأفريقية مع حيوانات تلك القارة، كما توجد قرية سفاري، وقرية وادي، إلى جانب مشاهدة الحيوانات يمكنك إطعام عدد منها مثل الزرافة، وتوجد في دبي سفاري باك منطقة للطعام والمقاهي، كما توجد بسفاري دبي منطقة للألعاب، أوقات مبهرة تنتظر الجميع في تلك الوجهة السياحية والترفيهية المبهرة سفاري دبي.





