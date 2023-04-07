مبارك الهاجري يكشف تفاصيل لقاءه الأول بزوجته أحلام | فيديو

تحدث رجل الأعمال ومتسابق الراليات القطري الشهير مبارك الهاجري في لقاء خاص ببرنامج “ذات مع سامي الجابر” عن تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة الإماراتية المعروفة “أحلام الشامسي” ولقاءه الأول بها.

وروى الهاجري خلال هذا اللقاء ما حدث عندما التقى لأول مرة بصاحبة الصوت الجميل ومنبع الفن العربي الأصيل أحلام بشكل مُفصّل، حيث قال أنه التقى بها لأول مرة في لبنان.

وقال الهاجري انه في ذلك اليوم كان لديه سباق رالي في لبنان، وحينها ذهب ليلا إلى إحدى المطاعم لتناول العشاء، بينما كانت “اليونيسكو” تنظم حفل سنوي لعيد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أن احد الأشخاص حينها رحب به وبالفنانة أحلام واجتمعا في نفس المطعم وعلى طاولة واحدة لتكون صدفة رائعة.

موضحا انه قبل ذلك كان يعرفها ويحبها كمغنية وكصوت جميل معبرا عن إعجابه الكبير بأدائها الغنائي ومحبته لها منذ سنوات طويلة.

وبعد أن جلسا على نفس الطاولة بدأ كلاهما في تبادل النظرات، ليتعرف عليها وتبدأ صداقتهما التي تحولت إلى عَلاقة عاطفية لاحقا.

مبارك الهاجري يروي قصة تعارفه على أحلام

تزوج مبارك الهاجري من الفنانة أحلام في سنة 2003، واستمرت علاقتهما حتى يومنا هذا وأنجبا 3 أبناء (فهد – لولوة – فاطمة)، وهو من مواليد سنة 1963 ميلاديا ويحمل الجنسية القطرية، يبلغ من العمر 59 سنة، بينما أحلام من مواليد 1968 وتبلغ من العمر 55 سنة.

كان آخر سباق رالي قد خاضه الهاجري كان في سنة 2020 ميلاديا أي منذ 3 سنوات وبالتحديد في قطر “كروس كانتري”، بينما كان أول سباق يخوضه في مسيرته كان سنة 1981 ميلاديا “رالي كروس” السلام (رالي أوتوكروس).