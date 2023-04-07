أخبار عربية

مبارك الهاجري يكشف تفاصيل لقاءه الأول بزوجته أحلام | فيديو

أحمد عبد القوي

تحدث رجل الأعمال ومتسابق الراليات القطري الشهير مبارك الهاجري في لقاء خاص ببرنامج “ذات مع سامي الجابر” عن تفاصيل تعارفه على زوجته الفنانة الإماراتية المعروفة “أحلام الشامسي” ولقاءه الأول بها.

مبارك الهاجري

وروى الهاجري خلال هذا اللقاء ما حدث عندما التقى لأول مرة بصاحبة الصوت الجميل ومنبع الفن العربي الأصيل أحلام بشكل مُفصّل، حيث قال أنه التقى بها لأول مرة في لبنان.

قد يهمك:

أحلام تُقبّل يد أصالة على الهواء

هجوم الجمهور على الفنانة أحلام الإماراتية بعد ظهورها بشكل غريب “طول عمرها ما عندها زوق، مغرورة وتحب تبين…

وقال الهاجري انه في ذلك اليوم كان لديه سباق رالي في لبنان، وحينها ذهب ليلا إلى إحدى المطاعم لتناول العشاء، بينما كانت “اليونيسكو” تنظم حفل سنوي لعيد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أن احد الأشخاص حينها رحب به وبالفنانة أحلام واجتمعا في نفس المطعم وعلى طاولة واحدة لتكون صدفة رائعة.

موضحا انه قبل ذلك كان يعرفها ويحبها كمغنية وكصوت جميل معبرا عن إعجابه الكبير بأدائها الغنائي ومحبته لها منذ سنوات طويلة.

وبعد أن جلسا على نفس الطاولة بدأ كلاهما في تبادل النظرات، ليتعرف عليها وتبدأ صداقتهما التي تحولت إلى عَلاقة عاطفية لاحقا.

مبارك الهاجري يروي قصة تعارفه على أحلام

تزوج مبارك الهاجري من الفنانة أحلام في سنة 2003، واستمرت علاقتهما حتى يومنا هذا وأنجبا 3 أبناء (فهد – لولوة – فاطمة)، وهو من مواليد سنة 1963 ميلاديا ويحمل الجنسية القطرية، يبلغ من العمر 59 سنة، بينما أحلام من مواليد 1968 وتبلغ من العمر 55 سنة.

كان آخر سباق رالي قد خاضه الهاجري كان في سنة 2020 ميلاديا أي منذ 3 سنوات وبالتحديد في قطر “كروس كانتري”، بينما كان أول سباق يخوضه في مسيرته كان سنة 1981 ميلاديا “رالي كروس” السلام (رالي أوتوكروس).

Avatar of أحمد عبد القوي
أحمد عبد القوي

احمد عبد القوي، شاعر وكاتب مصري، يهتم بمجال الرياضة ويميل للمواضيع الرائجة المتنوعة على مستوى السوشيال ميديا في كل أنحاء الوطن العربي، سبق له العمل في عدة جرائد الكترونية صحفية، لديه ديوان شعر بعنوان "عاشق نيلك".

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات